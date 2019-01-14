"Они взяли и подожгли": подробности гибели киевлян во Львове

Видео: YouTube/Zaxid.Net

Молодые люди, которые приехали отдыхать из Киева во Львов и погибли из-за отравления угарным газом, не соблюдали правила безопасности, о которых их предупредил хозяин квартиры. Об этом сообщается в сюжете Zaxid.Net.

Квартира, которую арендовали киевляне, находится в старой части города и там сохранилась обычная кафельная печь. Но так как она не исправна, ее не стали разбирать, а оставили в качестве колоритного предмета интерьера.

Как сообщила соседка, хозяин этой квартиры при заселении предупредил постояльцев, что печка неисправна и ею нельзя пользоваться.

"Хозяин их предупредил, что печка в неисправном состоянии, и чтобы они ее не включали", - рассказала женщина и добавила, что туристы видимо очень замерзли с дороги и поэтому не послушались хозяина квартиры.

"А они взяли и подожгли. Видно, замерзли с дороги", - сообщила соседка.

Напомним, ранее мы сообщали, что 11 января в съемной квартире во Львове были обнаружены тела двух молодых киевлян – парня и девушки. Всего жильцов было четверо. Еще двоих госпитализировали с диагнозом – отравление угарным газом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что при пожаре во Львовской области погиб ребенок.

А также мы рассказывали подробности загадочного отравления компании из шести человек в Тернопольской области.