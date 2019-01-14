"Вони взяли і підпалили": подробиці загибелі киян у Львові

Відео: YouTube/Zaxid.Net

Молоді люди, які приїхали відпочивати з Києва до Львова і загинули через отруєння чадним газом, не дотримувалися правил безпеки, про які їх попередив господар квартири. Про це повідомляється в сюжеті Zaxid.Net.

Квартира, яку орендували кияни, знаходиться в старій частині міста і там збереглася звичайна кахельна піч. Але так як вона не справна, її не стали розбирати, а залишили в якості колоритного предмета інтер'єру.

Як повідомила сусідка, господар цієї квартири при заселенні попередив постояльців, що піч несправна і нею не можна користуватися.

"Господар їх попередив, що пічка в несправному стані, і щоб вони її не включали", - розповіла жінка і додала, що туристи мабуть дуже замерзли з дороги і тому не послухалися господаря квартири.

"А вони взяли і підпалили. Видно, замерзли з дороги", - повідомила сусідка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 11 січня в орендованій квартирі у Львові були виявлені тіла двох молодих киян – хлопця і дівчини. Всього мешканців було четверо. Ще двох госпіталізували з діагнозом – отруєння чадним газом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що при пожежі у Львівській області загинула дитина.

А також ми розповідали подробиці загадкового отруєння компанії з шести чоловік в Тернопільській області.