Батько злетів з котушок: маленький хлопчик просидів з трупом матері три дні

Відео: YouTube/Телеканал "Сіріус"

На Закарпатті чоловік убив свою цивільну дружину, а потім закрився з її трупом і 4-річним сином на три дні в будинку. Подробиці трагедії розповіли у сюжеті телеканалу "Сіріус".

Інцидент стався у селі Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області. Чоловік вбив свою співмешканку, друга, а потім закрився в будинку на три дні разом з маленькою дитиною.

Шум підняла сусідка, яка побачила у дворі будинку тіло чоловіка без ознак життя. Вона повідомила, що напередодні в будинку було чути шум і крики. Сусіди припустили, що там було застілля.

Вона покликала інших сусідів і сільського голову, які підтвердили, що чоловік, який лежить на вулиці – вже помер. На місце події викликали поліцію і швидку допомогу.

Судмедексперти після огляду повідомили, що на тілі не було виявлено слідів насильницької смерті і точну причину можна буде встановити тільки після розтину.

Господар будинку з поліцією поспілкувався, але в будинок їх пускати не став. Він сказав, що загиблого чоловіка не знає і як він потрапив в його двір – теж.

Через кілька днів сусіди запідозрили недобре, так як з хати ніхто не виходив, світло вечорами не горіло і дружину господаря, а також маленького сина кілька днів ніхто не бачив.

Вони спробували поговорити з господарем будинку, який відчинив їм двері, але той почав вести себе агресивно і пускати всередину їх не захотів. Сусідам довелося буквально виламати двері і силою прорватися в приміщення.

У будинку вони виявили тіло жінки, яке було закрито тканиною в дальній кімнаті будинку. В сусідній кімнаті вони виявили 4-річного хлопчика, який провів разом з мертвою матір'ю по суті три дні.

Дитину відразу ж забрала сусідка, так як він був брудний і голодний. Вона помила його, переодягнула і нагодувала. А після – передала працівникам соціальної служби.

Поліція заарештувала 37-річного чоловіка і він зізнався у вбивстві своєї цивільної дружини. Як він повідомив, під час застілля між ними виник конфлікт на грунті ревнощів, і він спочатку побив жінку, а потім задушив її.

Але найстрашніше, це те, що все це відбувалося на очах у дитини. Медики, які обстежили малюка, розповіли, що фізично він в порядку, а от морально – малюк знаходиться в стані глибокого шоку, так як був свідком вбивства матері і усвідомлював, що батько її вбив.

Також поліція припустила, що чоловік, якого знайшли раніше мертвим у дворі, учасник застілля і винуватець конфлікту, який стався. Швидше за все господар будинку і його вбив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаєві жінка пошматувала ножицями немовляти.

А також розповідали про те, що у Вінницькій області дитина виявив у будинку сусідки три трупи.