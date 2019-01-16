Искромсала ножницами младенца: новые детали трагедии в Николаеве

Фото: коллаж РБК-Украина

Психиатрическое обследование показало, что подсудимая здорова

В Николаеве на заседании Заводского районного суда в среду, 16 января, прошло очередное слушание по делу женщины, обвиняемой в жестоком убийстве своего новорожденного сына. Анастасия Скориченко нанесла младенцу 22 удара ножницами, а тело ребенка выбросила в мусорный бак. Как сообщает местное издание Новости N, резонансное дело рассматривает коллегия судей.

Согласно выводам стороны обвинения, женщина скрывала свою беременность - об этом не знал никто из ее родственников.

Скориченко много и часто выпивала, даже когда ждала третьего ребенка. Не исключением стал и день родов. Согласно результатам экспертизы, в крови младенца был найден алкоголь.

Фото: novosti-n.org

Подсудимая родила сына на балконе, сама перерезала ему пуповину при помощи маникюрных ножниц. Затем стала душить мальчика и буквально за минуту искромсала его ножницами.

Экспертиза не смогла точно установить - новорожденный умер от удушья или от колотых ран. После преступления Скориченко положила тельце сына в полиэтиленовый пакет, который выбросила уже на следующий день.

В суде прокурор приобщил к материалам дела езультаты экспертизы.

Как показало психиатрическое обследование - подсудимая абсолютно здорова. То есть она хладнокровно продумала убийство и совершила его, не страдая от послеродовой депрессии. Отмечается, что на психиатрическом учете Анастасия Скориченко не состояла.

Женщина проживает вместе со своей матерью и двумя дочерьми, которым 8 и 5 лет. Служба по делам детей после проверки оценила семью Анастасии благоприятно.

Фото: novosti-n.org

Как сообщалось ранее, это жуткое преступление было совершено в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года.

Напомним, 11 января в Ивано-Франковской области мужчина жестоко расправился с пятимесячной дочерью.