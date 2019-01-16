Пошматувала ножицями немовля: нові подробиці трагедії у Миколаєві

Фото: колаж РБК-Україна

Психіатричне обстеження показало, що підсудна здорова

У Миколаєві на засіданні Заводського районного суду у середу, 16 січня, пройшло чергове слухання по справі жінки, обвинуваченої у жорстокому вбивстві свого новонародженого сина. Анастасія Скоріченко завдала немовляті 22 удари ножицями, а тіло дитини викинула у сміттєвий бак. Як повідомляє місцеве видання Новини N, резонансну справу розглядає колегія суддів.

Згідно із висновками сторони обвинувачення, жінка приховувала свою вагітність - про це не знав ніхто з її родичів.

Скоріченко багато і часто випивала, навіть коли чекала на третю дитину. Не винятком став і день пологів. Згідно з результатами експертизи, у крові немовляти був знайдений алкоголь.

Фото: novosti-n.org

Підсудна народила сина на балконі, сама перерізала йому пуповину за допомогою манікюрних ножиць. Потім стала душити хлопчика і буквально за хвилину пошматувала його ножицями.

Експертиза не змогла точно встановити - новонароджений помер від задухи або колотих ран. Після злочину Скоріченко поклала тіло сина у поліетиленовий пакет, який викинула вже на наступний день.

У суді прокурор долучив до матеріалів справи езультаты експертизи.

Як показало психіатричне обстеження - підсудна абсолютно здорова. Тобто вона холоднокровно продумала вбивство і вчинила його, не страждаючи від післяпологової депресії. Відзначається, що на психіатричному обліку Анастасія Скоріченко не стояла.

Жінка проживає разом зі своєю матір'ю та двома доньками, яким 8 і 5 років. Служба у справах дітей після перевірки оцінила сім'ю Анастасії сприятливо.

Фото: novosti-n.org

Як повідомлялося раніше, це моторошне злочин було скоєно у ніч проти 6 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 11 січня в Івано-Франківській області чоловік жорстоко розправився з п'ятимісячною дочкою.