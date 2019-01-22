"Тато вбивці скрізь проплачує": болградський маніяк може вийти на свободу

Колаж РБК-Україна

Два роки тому він по-звірячому вбив сімейну пару і ледь не позбавив життя дітей

Світлана Шевченко, мати вбитої Мар'яни Рознетовскої, повідомила, що болградський "м'ясник" Сергій Глушков може вийти на свободу, так як його батько дає хабара. Про це вона повідомила у коментарі для видання "Бессарабія Info".

Сергій Глушков по-звірячому вбив Мар'яну Рознетовську і її чоловіка Ігоря Рознетовського, а старшого сина і 10-річну доньку – порізав ножем. Медики врятували їм життя і після трагедії онуків виховує бабуся.

За словами старшого сина Мар'яни Рознетовскої, вбивця Сергій Глушков був вхожий в сім'ю — він навчав його молодшу сестру Настю англійської мови. Він повідомив, що Сергій часто бував у них вдома, мама могла пригостити його чашкою кави і навіть "насипати йому тарілку супу". Хлопчик став свідком злочину і врятував свою сестру.

Сергія Глушкова заарештували практично відразу і досудове слідство, а також суди йшли більше року. Арцизький районний суд визнав Сергія Глушкова винним у скоєнні злочинів (подвійне вбивство і замах на вбивство). Він отримав вирок про довічне ув'язнення.

Захист Глушкова подав на апеляцію і в грудні 2018 року вони її виграли. Рішення Арцизского суду було скасовано, а справу направлено до Ізмаїльського міського районного суд.

Як повідомила Світлана Шевченко, в Арцизскому суді було недостатньо суддів для створення колегії у складі трьох суддів. Вона зазначила, що причини, за якими була виграна апеляція – несуттєві. Одна з них – це те, що суддя поставив питання одній зі свідків російською мовою, а друга – це те, що підсудний заявив, що був позбавлений права на суд присяжних.

Також Шевченко впевнена, що батько вбивці дає хабара, щоб витягнути свого сина з в'язниці.

"У мене є інформація, що тато вбивці, який працює в Болграді "валютником", продав своє майно (2 квартири) і скрізь "проплачує", щоб його син вийшов на свободу. У мене є побоювання, що вбивці можуть істотно скоротити термін і він може достроково вийти на свободу. Зараз він знаходиться в Ізмаїльському СІЗО і весь термін перебування там буде зараховуватися за "законом Савченко" як "рік за два". Якщо йому замінять термін покарання на більш м'який, то через енну кількість років він може опинитися на волі. Ми просто хочемо, щоб він ніколи не вийшов на свободу", — розповіла жінка.

Справа Глушкова буде розглядатися в середу, 23 січня о 16.00 в Ізмаїльському міському районному суді колегією суддів на чолі з Юрієм Волковим. Світлана Шевченко просить у громадськості і юристів всебічної підтримки. Вона звернулася до всіх небайдужих з проханням підтримати її родину під час нового витка процесу, так як сумнівається в об'єктивності суду і побоюється того, що вбивця може вийти на свободу і помститися дітям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у справі про звіряче вбивство дівчинки під Харковом сплив важливий речовий доказ.

А також розповідали про те, що рідні застреленої вінничанки з'ясували, чи відпустили замовника вбивства на свободу.