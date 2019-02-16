Вместо стрелы амура - нож в сердце: детали жестокого убийства в День влюбленных

Коллаж РБК-Украина

В совершении убийства подозревается бывший муж погибшей

В День Валентина, 14 февраля в Кропивницком в одной из многоэтажек на улице Юрия Коваленко изверг убил 35-летнюю женщину. Об этом сообщает информационный портал DOZOR, ссылаясь на собственные источники.

Об ужасном инциденте в полицию сообщила врач скорой помощи. Установлено, что по приезду на вызов бригада констатировала смерть женщины, поскольку травмы, нанесенные жертве, были несовместимы с жизнью.

У погибшей было два ножевых ранения - в руку и в область сердца. Злоумышленника задержать не удалось, убийца оперативно скрылся с места преступления. В квартире, где произошла трагедия, обнаружили малолетних детей.

На данный момент в совершении преступления подозревается бывший муж убитой. Его разыскивает полиция. Также по данному факту уже открыто уголовное производство.

Напомним, что под Одессой отец зверски расправился с дочерью. Конфликт между погибшей и ее родителями возник еще осенью 2018 года, когда дочь написала заявление в полицию на своего дядю, что было в их семье "не по понятиям".

Ранее мы рассказывали шокирующую историю украинки о жизни в плену убийцы. Людмила поделилась жуткими подробностями, о которых вспоминает с неподдельным страхом.

А также сообщали, что в больнице Киева убили пациента. Он не нравился соседям, так как порой шумел, а по ночам громко храпел. Один из пациентов не выдержал и, схватив костыли, ударил мужчину по голове.