Обережно – ялинка в домі: вісім правил безпечного користування

Будьте особливо уважні, якщо в домі є маленькі діти
До Нового року залишилося п’ять днів, багато хто вже встановив і прикрасив новорічну красуню. Однак не варто забувати, що дерево, прикрашене електричною гірляндою, може бути небезпечним, а особливо в домівках, де є маленькі діти. Рятувальники ДСНС у Facebook за допомогою інфографіки вирішили зайвий раз нагадати про правила користування ялинкою.
Тож, основні правила користування ялинкою такі:
Правила безпечного користування новорічною ялинкою (facebook.com/DsnsZakarpattya/)
Також рятувальники вкотре наголосили, що варто надати перевагу штучній святковій красуні і тим самим запобігти знищенню українських лісів.
"Знищення дерев лише для того, щоб два тижні дивитись на нього – негуманне і безпідставне. Краще купіть штучну чи взагалі і імпровізуйте! Споруджуйте новорічне дерево з підручних предметів, наряджайте гірляндами кімнатні рослини або ж прикрасьте ялинку на подвір'ї", - ідеться в повідомленні Управління ДСНС України у Закарпатській області.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Нагадаємо, раніше ми публікували приголомшливі фото головних ялинок українських міст.
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Відео РБК-Україна