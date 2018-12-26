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Обережно – ялинка в домі: вісім правил безпечного користування

STYLERЖиття    26.12.2018 - 17:28
Обережно – ялинка в домі: вісім правил безпечного користування
Ілюстративне фото: unsplash.com

Будьте особливо уважні, якщо в домі є маленькі діти

До Нового року залишилося п’ять днів, багато хто вже встановив і прикрасив новорічну красуню. Однак не варто забувати, що дерево, прикрашене електричною гірляндою, може бути небезпечним, а особливо в домівках, де є маленькі діти. Рятувальники ДСНС у Facebook за допомогою інфографіки вирішили зайвий раз нагадати про правила користування ялинкою.

Тож, основні правила користування ялинкою такі:

  1. Ставте ялинку за один метр від приладів опалення і меблів.
  2. Закріплюйте ялинку на стійкій основі.
  3. Обирайте гірлянди промислового виробництва
  4. Не застосовуйте для ілюмінації свічки, бенгальські вогні, феєрверки.
  5. Не розміщуйте ялинку на шляхах евакуації.
  6. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею.
  7. Не дозволяйте маленьким дітям самостійно вмикати електрогірлянди.
  8. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду.​​​​​

Обережно – ялинка в домі: вісім правил безпечного користування

Правила безпечного користування новорічною ялинкою (facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Також рятувальники вкотре наголосили, що варто надати перевагу штучній святковій красуні і тим самим запобігти знищенню українських лісів.

"Знищення дерев лише для того, щоб два тижні дивитись на нього – негуманне і безпідставне. Краще купіть штучну чи взагалі і імпровізуйте! Споруджуйте новорічне дерево з підручних предметів, наряджайте гірляндами кімнатні рослини або ж прикрасьте ялинку на подвір'ї", - ідеться в повідомленні Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Обережно – ялинка в домі: вісім правил безпечного користування

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми публікували приголомшливі фото головних ялинок українських міст.

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