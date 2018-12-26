Осторожно – елка в доме: восемь правил безопасного пользования

Будьте особенно внимательны, если в доме есть маленькие дети
До Нового года осталось пять дней, многие уже установили и украсили новогоднюю красавицу. Однако не стоит забывать, что дерево, украшенное электрической гирляндой, может быть опасным, а особенно в домах, где есть маленькие дети. Спасатели ГСЧС в Facebook с помощью инфографики решили лишний раз напомнить о правилах пользования елкой.
Итак, основные правила пользования елкой такие:
Правила безопасного пользования новогодней елкой (facebook.com/DsnsZakarpattya/)
Также спасатели в очередной раз подчеркнули, что стоит отдать предпочтение искусственной праздничной красавице и тем самым предотвратить уничтожение украинских лесов.
"Уничтожение деревьев лишь для того, чтобы две недели смотреть на него – негуманное и безосновательное. Лучше купите искусственную или вообще и импровизируйте! Соорудите новогоднее дерево из подручных предметов, нарядите гирляндами комнатные растения или украсьте елку во дворе", - говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Напомним, ранее мы публиковали потрясающие фото главных елок украинских городов.
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Видео РБК-Украина