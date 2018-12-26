Осторожно – елка в доме: восемь правил безопасного пользования

Иллюстративное фото: unsplash.com

Будьте особенно внимательны, если в доме есть маленькие дети

До Нового года осталось пять дней, многие уже установили и украсили новогоднюю красавицу. Однако не стоит забывать, что дерево, украшенное электрической гирляндой, может быть опасным, а особенно в домах, где есть маленькие дети. Спасатели ГСЧС в Facebook с помощью инфографики решили лишний раз напомнить о правилах пользования елкой.

Итак, основные правила пользования елкой такие:

Ставьте елку за один метр от отопительных приборов и мебели. Закрепляйте елку на устойчивой основе. Выбирайте гирлянды промышленного производства Не применяйте для иллюминации свечи, бенгальские огни, фейерверки. Не размещайте елку на путях эвакуации. Не украшайте елку ватой, бумагой, марлей. Не позволяйте маленьким детям самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте включенную иллюминацию без присмотра.

Правила безопасного пользования новогодней елкой (facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Также спасатели в очередной раз подчеркнули, что стоит отдать предпочтение искусственной праздничной красавице и тем самым предотвратить уничтожение украинских лесов.

"Уничтожение деревьев лишь для того, чтобы две недели смотреть на него – негуманное и безосновательное. Лучше купите искусственную или вообще и импровизируйте! Соорудите новогоднее дерево из подручных предметов, нарядите гирляндами комнатные растения или украсьте елку во дворе", - говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, ранее мы публиковали потрясающие фото главных елок украинских городов.

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Видео РБК-Украина