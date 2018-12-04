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Обережно, ожеледиця: українці масово потрапляють у травмпункти через переломи

STYLERЖиття    04.12.2018 - 15:31

З настанням зими ожеледь все частіше відправляє українців на лікарняний, а все через те, що мало хто знає, як уникнути травм. У травмпунктах шикуються черги з постраждалих. У групі найбільшого ризику знаходяться пенсіонери. Про це інформує Сьогодні.

При падінні експерти радять групуватися. Навчити цьому можуть у спортивних секціях. Крім того, фізкультура буде корисна і літнім людям, так як допоможе зберегти еластичність зв'язкового апарату.

Обережно, ожеледиця: українці масово потрапляють у травмпункти через переломиСкріншот відео: YouTube/Сьогодні)

"На 3 години дня вже 35 осіб. Падають біля сходів, біля проїжджої частини. Коли з маршруток виходять або поспішають на роботу", - коментує ситуацію лікар-травматолог Дмитро Овенко.

По сходах, до речі, люди ходять з побоюванням. Міцно тримаються за поручні і один за одного. Лікар стверджує, що в групі ризику знаходяться пенсіонери. Один з найбільш важких переломів – перелом шийки стегна, який може відбутися при падінні на спину. Тому експерти рекомендують приземлятися на бік.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як уникнути травм під час ожеледиці. За словами тренера, потрібно притиснути підборіддя до грудей, руки вздовж тіла і ноги зігнуті. Тіло слід розслабити руки, долоні і лікті під себе підставляти не можна. Важливо падати на дупу і тільки на одну сторону.

Ми писали, що "Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах. Повідомляється, що станом на ранок в більшості західних областей місцями йде невеликий дощ, а в Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Миколаївській областях місцями туман.

Раніше повідомлялося, що протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів в Україні. За їх даними, метеорологічна осінь закінчилася 13 листопада, це сталося на два тижні раніше кліматичної норми.

Відео: РБК-Україна

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