Осторожно, гололед: украинцы массово попадают в травмпункты из-за переломов

С наступлением зимы гололед все чаще отправляет украинцев на больничный, а все из-за того, что мало кто знает, как избежать травм. В травмпунктах выстраиваются очереди из пострадавших. В группе наибольшего риска находятся пенсионеры. Об этом информирует Сегодня.

При падении эксперты советуют группироваться. Научить этому могут в спортивных секциях. Помимо того, физкультура будет полезна и пожилым людям, так как поможет сохранить эластичность связочного аппарата.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

"На 3 часа дня уже 35 человек. Падают возле лестниц, возле проезжей части. Когда с маршруток выходят или спешат на работу", - комментирует ситуацию врач-травматолог Дмитрий Овенко.

По лестницам, к слову, люди ходят с опаской. Крепко держатся за перила и друг за друга. Врач утверждает, что в группе риска находятся пенсионеры. Один из самых тяжелых переломов – перелом шейки бедра, который может произойти при падении на спину. Поэтому эксперты рекомендуют приземляться на бок.

Напомним, что украинцам рассказали, как избежать травм при гололеде. По словам тренера, подбородок нужно прижать к груди, руки вдоль тела и ноги согнуты. Тело следует расслабить, руки, ладони и локти под себя подставлять нельзя. Важно падать на задницу и только на одну сторону.

Мы писали, что "Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах. Сообщается, что по состоянию на утро в большинстве западных областей местами идет небольшой дождь, а в Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман.

Ранее сообщалось, что в течение осени синоптики зафиксировали 8 температурных рекордов в Украине. По их данным, метеорологическая осень закончилась 13 ноября, это произошло на две недели раньше климатической нормы.

Видео: РБК-Украина