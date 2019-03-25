Обережно, шахраї: популярний інтернет-магазин розводить довірливих українців

В Україні розгорівся скандал навколо відомого інтернет-магазину "Мобіллак". Деякі покупці не можуть отримати ні оплачений товар, ні повернути за нього гроші. У Facebook навіть була створена група під назвою "АнтиМобіллак".

У даному співтоваристві постраждалі розповідають свої сумні історії про обман. Українців застерігають від переказу грошей, а інші повідомляють, що магазин повертає заборгованість частинами протягом півроку.

Правоохоронні органи на ситуацію не реагують, хоча від потерпілих надходить багато заяв. Так, свою заяву в поліцію віднесла 30-річна медсестра дитячої лікарні з Полтави Тетяна Онищенко.

"Мій" телевізор "Самсунг" на сайті "Мобіллака" у жовтні минулого року коштував 7 тисяч 900 гривень, а в інших інтернет-магазинах його вартість сягала 12 тисяч гривень і вище. З урахуванням наданих мені знижок як постійному покупцеві ціна опустилася до 7 тисяч 206 гривень. Відчуваєте різницю? Радіючи, що мені дуже пощастило з покупкою, я відправила всю суму на вказаний розрахунковий рахунок і стала чекати замовлення", - розповідає Тетяна.

Гроші жінка відправила відразу ж. Бути обдуреною не боялася, оскільки раніше здійснювала покупки. Однак цього разу все сталося зовсім інакше. Два тижні після переказу грошей вона терпляче чекала своє замовлення. Потім їй повідомили, що партія телевізорів бракована. Потім почали розповідати, що стався технічний збій і загубилися дані клієнтів. Коли жінці набридло слухати виправдання, вона зажадала повернути свої кошти.

"Відправлення" переносилося з одного тижня на інший два місяці. Я почала лякати співробітників магазину поліцією та киберполіцією - нуль реакції. А коли сказала, що звернуся до журналістів, мені нахабно відповіли: "Всього вам доброго", - розповідає постраждала.

З тих пір дзвінки Тетяни Онищенко стали ігнорувати. До речі, якщо ввести в пошук: "Мобіллак" відгуки", то з'являється безліч негативних відгуків. Хоча на самому сайті вони виключно позитивні.

Як повідомила "ФАКТАМ" слідчий 2-го відділення поліції Полтави Тетяна Кирпотенко, за заявою Тетяни Онищенко відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК України).

Раніше ми писали, що в українців масово крадуть гроші з банківських карток. Шахрайство з картками у 2018 зросло на 36% у порівнянні з минулим роком.

Також повідомлялося, що у Сумах пенсіонерка "розвела" афериста, який намагався вкрасти гроші з її картки. Жінку попередили про можливих шахраїв її родичі.