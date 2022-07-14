Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способи
Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Допоможе пройти та бюджетний продукт.
Які хитрості допоможуть врятувати улюблену зелень - читайте нижче.
Як відомо, термін зберігання зрізаних трав дуже малий. Після відведеного їм часу їх стеблинки опускаються, а листочки починають підсихати.
На щастя, є спосіб, який допоможе повернути рослинам "квітучий" вигляд. Для цього їх необхідно помістити у воду, в яку додано 1 столову ложку оцту.
Важливо, щоб вода була холодною, можна навіть додати в ємність кілька кубиків льоду.
Далі потрібно залишити так трави на одну годину і можна використовувати свіжу зелень в салатах і будь-яких інших стравах.
Також, якщо зелені багато і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.
Як реанімували зав'ялу зелень (freepik)
Окрім того, щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.
До того ж є простий спосіб зберегти свіжість зелені на більш тривалий час:
- Помити стебла і потримати їх трохи у холодній воді;
- Дати обсохнути, розклавши на рушник;
- Коли на зелені не залишиться ані краплі вологи, покласти її у харчовий контейнер;
- Щільно закрити кришкою і поставити у холодильник.
Раніше ми повідомляли, як заготовити зелень на зиму.