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Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способи

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Четвер 14 липня 2022 08:01
Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способи Як реанімували зав'ялу зелень (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Допоможе пройти та бюджетний продукт.

Які хитрості допоможуть врятувати улюблену зелень - читайте нижче.

Як відомо, термін зберігання зрізаних трав дуже малий. Після відведеного їм часу їх стеблинки опускаються, а листочки починають підсихати.

На щастя, є спосіб, який допоможе повернути рослинам "квітучий" вигляд. Для цього їх необхідно помістити у воду, в яку додано 1 столову ложку оцту.

Важливо, щоб вода була холодною, можна навіть додати в ємність кілька кубиків льоду.

Далі потрібно залишити так трави на одну годину і можна використовувати свіжу зелень в салатах і будь-яких інших стравах.

Також, якщо зелені багато і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способиЯк реанімували зав'ялу зелень (freepik)

Окрім того, щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.

До того ж є простий спосіб зберегти свіжість зелені на більш тривалий час:

  • Помити стебла і потримати їх трохи у холодній воді;
  • Дати обсохнути, розклавши на рушник;
  • Коли на зелені не залишиться ані краплі вологи, покласти її у харчовий контейнер;
  • Щільно закрити кришкою і поставити у холодильник.

Раніше ми повідомляли, як заготовити зелень на зиму.

Також, чим корисна зелень і як її правильно вживати.

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