Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способи

Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Допоможе пройти та бюджетний продукт.

Як відомо, термін зберігання зрізаних трав дуже малий. Після відведеного їм часу їх стеблинки опускаються, а листочки починають підсихати.

На щастя, є спосіб, який допоможе повернути рослинам "квітучий" вигляд. Для цього їх необхідно помістити у воду, в яку додано 1 столову ложку оцту.

Важливо, щоб вода була холодною, можна навіть додати в ємність кілька кубиків льоду.

Далі потрібно залишити так трави на одну годину і можна використовувати свіжу зелень в салатах і будь-яких інших стравах.

Також, якщо зелені багато і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Як реанімували зав'ялу зелень (freepik)

Окрім того, щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.

До того ж є простий спосіб зберегти свіжість зелені на більш тривалий час: