Как освежить почти увядшую зелень: помогут бюджетные и простые способы
Если зелень немного увяла, а листья потеряли свою свежесть, но не испортились, ситуацию можно попытаться спасти. Поможет пройти и бюджетный продукт.
Какие хитрости помогут спасти любимую зелень - читайте ниже.
Как известно, срок хранения срезанных трав очень мал. После отведенного им времени их стебельки опускаются, а листочки начинают подсыхать.
К счастью, есть способ, который поможет вернуть растениям "цветущий" вид. Для этого их необходимо поместить в воду, в которую добавлено 1 столовую ложку уксуса.
Важно, чтобы вода была холодной, можно даже добавить в емкость несколько кубиков льда.
Далее нужно оставить так травы на один час и можно использовать свежую зелень в салатах и других блюдах.
Также, если зелени много и вы за один раз всю не используете, то можно сохранить ее как можно дольше. Для этого поместите зелень в банку с водой, завяжите сверху полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.
Как реанимировали завядшую зелень (freepik)
Кроме того, чтобы быстрее реанимировать зелень и вернуть утраченный аромат, сполосните ее не в холодной, а в теплой воде.
К тому же есть простой способ сохранить свежесть зелени на более длительное время:
- Помыть стебли и подержать их немного в холодной воде;
- Дать обсохнуть, разложив на полотенце;
- Когда на зелени не останется ни капли влаги, положить ее в пищевой контейнер;
- Плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник.
Раньше мы сообщали, как заготовить зелень на зиму.