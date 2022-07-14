RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як освіжити майже зів'ялу зелень: допоможуть бюджетні та прості способи

Як реанімували зав'ялу зелень (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Допоможе пройти та бюджетний продукт.

Які хитрості допоможуть врятувати улюблену зелень - читайте нижче.

Як відомо, термін зберігання зрізаних трав дуже малий. Після відведеного їм часу їх стеблинки опускаються, а листочки починають підсихати.

На щастя, є спосіб, який допоможе повернути рослинам "квітучий" вигляд. Для цього їх необхідно помістити у воду, в яку додано 1 столову ложку оцту.

Важливо, щоб вода була холодною, можна навіть додати в ємність кілька кубиків льоду.

Далі потрібно залишити так трави на одну годину і можна використовувати свіжу зелень в салатах і будь-яких інших стравах.

Також, якщо зелені багато і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Як реанімували зав'ялу зелень (freepik)

Окрім того, щоб швидше реанімувати зелень і повернути втрачений аромат, сполосніть її не в холодній, а в теплій воді.

До того ж є простий спосіб зберегти свіжість зелені на більш тривалий час:

  • Помити стебла і потримати їх трохи у холодній воді;
  • Дати обсохнути, розклавши на рушник;
  • Коли на зелені не залишиться ані краплі вологи, покласти її у харчовий контейнер;
  • Щільно закрити кришкою і поставити у холодильник.

Раніше ми повідомляли, як заготовити зелень на зиму.

Також, чим корисна зелень і як її правильно вживати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зелень