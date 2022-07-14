Как освежить почти увядшую зелень: помогут бюджетные и простые способы

Как известно, срок хранения срезанных трав очень мал. После отведенного им времени их стебельки опускаются, а листочки начинают подсыхать.

К счастью, есть способ, который поможет вернуть растениям "цветущий" вид. Для этого их необходимо поместить в воду, в которую добавлено 1 столовую ложку уксуса.

Важно, чтобы вода была холодной, можно даже добавить в емкость несколько кубиков льда.

Далее нужно оставить так травы на один час и можно использовать свежую зелень в салатах и других блюдах.

Также, если зелени много и вы за один раз всю не используете, то можно сохранить ее как можно дольше. Для этого поместите зелень в банку с водой, завяжите сверху полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.

Как реанимировали завядшую зелень (freepik)

Кроме того, чтобы быстрее реанимировать зелень и вернуть утраченный аромат, сполосните ее не в холодной, а в теплой воде.

К тому же есть простой способ сохранить свежесть зелени на более длительное время: