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Деталі звільнення українського моряка в Ірані: як це було

STYLERЖиття    08.01.2019 - 23:29
Деталі звільнення українського моряка в Ірані: як це було
Фото: колаж РБК-Україна

Ініціатором обміну українця на іранського шпигуна стала бабуся Новічкова

Український моряк, старший помічник капітана іранського судна Arezoo Андрій Новічков, якого два роки тому затримали за підозрою у вбивстві, але сьогодні в Ірані звільнили, міг бути страчений. За інформацією ЗМІ, одесита обміняли на іранського шпигуна Алі Джєдуея, затриманого в Харкові. Як повідомляє "Країна", він намагався купити українські військові креслення за 5 тисяч гривень.

Президент України Петро Порошенко наприкінці 2018-го помилував іранця, якого засудили до 11 років в'язниці.

Преса пов'язує це помилування з рішенням Тегерана про звільнення українця.

Нагадаємо, що два роки тому в Південно-Китайському морі у Новічкова стався конфлікт з одним із матросів - той намагався вдарити українця, після чого вистрибнув за борт.

Деталі звільнення українського моряка в Ірані: як це було

Фото: Андрій Новачків (facebook.com/petroporoshenko)

У лютому 2017-го Андрія доставили в Іран, де вимагали зізнання у вбивстві матроса. Йому навіть загрожувала смертна кара через повішення, так як справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Зазначимо, що адвокат українця заявляє, що у іранців не було прямих доказів того, що Новічков вбив Бахранпура.

Наразі Новічков знаходиться на території посольства України в Ірані.

Як зазначається, у Новічкова на іранському судні відносини з екіпажем склалися прохолодні - українець дорікав матросам за несумлінність, недбалість, через що час від часу виписував їм догани.

Після інциденту з матросом Мохаммадом Бахранпуром, який намагався вдарити Новічкова, але випав за борт, судно Arezoo відразу зупинили і почали шукати іранця, але той так і не був знайдений.

"Після інциденту екіпаж судна розпустили. Новічков очікував виплати зарплати, і 5 лютого 2017 року повідомив бабусі, що скоро прилетить додому. Але через кілька днів його силою вивели на берег і доставили в поліцію, де від нього вимагали зізнання про вбивство матроса - за заявою дружини зниклого іранця, який напередодні смерті повідомив їй, що має проблеми з українцем", - йдеться в матеріалі.

Бабуся Новічкова Олена Вірановська намагалася визволити свого онука і просила допомоги у чиновників. Восени 2018-го вона звернулася до президента та запропонувала схему обміну на засудженого іранця. Також пенсіонерка зазначила, що Тегеран домагався звільнення Алі Джєдуея.

"Ізраїль в свій час 146 своїх засуджених віддав за одного ізраїльтянина. Петро Олексійович, дуже прошу вас звільнити 34-річного Новічкова і повернути його в Україну", - написала вона у своєму зверненні.

Деталі звільнення українського моряка в Ірані: як це було

Фото: Андрій Новачків (abomus.com.ua)

Крім того, була також електронна петиція до президента з проханням прискорити процес обміну моряка на іранського шпигуна - втім, документ не набрав необхідну кількість голосів.

Як повідомлялося раніше, днями міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE і ANUKET AMBER звільнені з полону.

Також ми писали про те, що в Москві (РФ) активісти російської ініціативи "Стратегія – 30" підтримали полонених українських моряків і почепили на ялинки кораблики, розмальовані у кольори українського прапора.

Нагадаємо, що в січні в результаті аварії вантажного судна Volgo Balt 214 у Чорному морі біля берегів Туреччини загинули четверо українців.

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