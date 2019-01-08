Детали освобождения украинского моряка в Иране: как это было

Фото: коллаж РБК-Украина

Инициатором обмена украинца на иранского шпиона стала бабушка Новичкова

Украинский моряк, старший помощник капитана иранского судна Arezoo Андрей Новичков, которого два года назад задержали по подозрению в убийстве, но сегодня в Иране освободили, мог быть казнен. По информации СМИ, одессита обменяли на иранского шпиона Али Джедуея, задержанного в Харькове. Как сообщает "Страна", он пытался купить украинские военные чертежи за 5 тысяч гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в конце 2018-го помиловал иранца, которого приговорили к 11 годам тюрьмы.

Пресса связывает это помилование с решением Тегерана об освобождении украинца.

Напомним, что два года назад в Южно-Китайском море у Новичкова произошел конфликт с одним из матросов - тот пытался ударить украинца, после чего выпрыгнул за борт.

Фото: Андрей Новичков (facebook.com/petroporoshenko)

В феврале 2017-го Андрея доставили в Иран, где требовали признания в убийстве матроса. Ему даже грозила смертная казнь через повешение, так как дело переквалифицировали в умышленное убийство.

Отметим, что адвокат украинца заявляет, что у иранцев не было прямых доказательств того, что Новичков убил Бахранпура.

В настоящее время Новичков находится на территории посольства Украины в Иране.

Как отмечается, у Новичкова на иранском судне отношения с экипажем сложились прохладные - украинец упрекал матросов в неисполнительности, халатности, за что время от времени выписывал им выговоры.

После инцидента с матросом Мохаммадом Бахранпуром, который пытался ударить Новичкова, но выпал за борт, судно Arezoo сразу остановили и принялись искать иранца, но тот так и не был найден.

"После инцидента экипаж судна распустили. Новичков ожидал выплаты зарплаты, и 5 февраля 2017 года сообщил бабушке, что скоро прилетит домой. Но через несколько дней его силой вывели на берег и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса - по заявлению жены пропавшего иранца, который накануне смерти сообщил ей, что имеет проблемы с украинцем", - говорится в материале.

Бабушка Новичкова Елена Вирановская пыталась вызволить своего внука и просила помощи у чиновников. Осенью 2018-го она обратилась к президенту и предложила схему обмена на осужденного иранца. Также пенсионерка отметила, что Тегеран добивался освобождения Али Джедуея.

"Израиль в свое время 146 своих осужденных отдал за одного израильтянина. Петр Алексеевич, очень прошу вас освободить 34-летнего Новичкова и вернуть его в Украину", - написала она в своем обращении.

Фото: Андрей Новичков (abomus.com.ua)

Кроме того, была также электронная петиция к президенту с просьбой ускорить процесс обмена моряка на иранского шпиона - впрочем, документ не набрал необходимое количество голосов.

Как сообщалось ранее, на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER освобождены из плена.

Также мы писали о том, что в Москве (РФ) активисты российской инициативы "Стратегия – 30" поддержали пленных украинских моряков и нацепили на елки кораблики, разукрашенные в цвета украинского флага.

Напомним, что в январе в результате крушения грузового судна Volgo Balt 214 в Черном море у берегов Турции погибли четверо украинцев.