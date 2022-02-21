Відбілять зуби і знімуть зубний біль: незвичайне застосування спецій, які є на кожній кухні

Бадьян (аніс)

"Зірочки" бадьяна мають цілющу силу (www.pexels.com)

Застосування бадьяна можливо не тільки в якості спеції, але і для освіження дихання. Для цього після їжі просто пожуйте маленький шматочок прянощі.

При запаху з рота приготуйте розчин бадьяна. Для цього 2 ч.л. зірочок бадьяна залити 1 склянкою окропу, настоювати 15 хвилин, процідити, прополоскати рот після їжі.

Куркума

Куркума здатна повернути білизну зубам, видалити темний наліт і навіть освітлити потемнілу емаль на 2-3 тони. А головне, натуральні засоби діють м'яко і безпечно, не пошкоджуючи поверхню зубів.

Куркума допоможе зробити посмішку білосніжною (www.pexels.com)

Зубний порошок з куркуми

На вологу зубну щітку нанесіть ¼ чайної ложки порошку куркуми.

Розподіліть по поверхні зубів і залиште на 30 сек.

Прополощіть рот теплою водою і почистіть зуби зубною пастою

А можна самостійно зробити ароматну пасту з куркуми і м'ятного масла.

Для цього з'єднайте ½ чайної ложки порошку куркуми, 2 краплі м'ятного масла і пару крапель води. Отриманою сумішшю чистіть зуби близько 3 хв. Не змивайте пасту ще 5 хвилин, щоб вона подіяла, а потім прополощіть рот прохолодною водою.

Ще один простий варіант пасти вийде, якщо з'єднати куркуму з оливковою олією. Для цього візьміть 1 ч.л. порошку прянощі та добре змішайте з 1 ст. л. оливкової олії. Чистіть зуби такою пастою пару хвилин.

Пам'ятайте, що для отримання видимого результату потрібно використовувати засоби з куркуми не менше ніж тиждень.

Гвоздика

Гвоздика допоможе позбутися від зубного болю та освіжити дихання.

Гвоздика заспокоїть зубний біль (www.pexels.com)

При приготуванні розчину для полоскання необхідно подрібнити кілька бутонів і висипати в склянку теплої води. Можна використовувати відразу мелену гвоздику. Прополощіть рот приготованим засобом і насолоджуйтеся свіжістю дихання.

Впоратися із зубним болем допоможе суміш гвоздики та оливкової олії. Змішати щіпку меленої гвоздики та 1 ст.л. оливкової олії. Змочити в суміші ватний тампон і прикласти до хворого зуба на 20 хвилин. Не забувайте, що це тимчасовий захід, і візит до стоматолога відкладати не варто!