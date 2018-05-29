"Віддав армії життя": син побитого на "Лісовій" пенсіонера розповів про батька (фото)

Чоловіка побила група іноземців

Син літнього чоловіка, якого побили біля станції метро "Лісова" в Києві, розповів про стан свого батька. Про це Олександр Санніков написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Постраждалий військовий пенсіонер - полковник у відставці, Санніков Семен Гнатович, 1954 року народження.

Олександр зазначив, що в даний момент Семен Гнатович працює в Національній Академії Національної Гвардії України на київському факультеті. Пенсіонер є доцентом кафедри військових спеціальних дисциплін, займається підготовкою кадрів, в тому числі і для ООС.

"Все життя, що я пам'ятаю, батько був поглинений підвищенням своїх професійних якостей, що не могло не позначатися на сім'ї. Але я точно знаю, хто мій батько, - він професіонал, яких зараз можна злічити на пальцях!" - написав Санніков-молодший.

Фото: Семен Санніков (facebook.com/Александр_Санников)

Фото: Семен Санніков (facebook.com/Александр_Санников)

"Мій батько віддав армії життя! І це не гучні слова, це факт. А оn що дала Держава та армія моєму батькові? Може забезпечили житлом? Може дали соціальний захист? Може допомогли у скрутну хвилину як сьогодні? Але я не про це. Як ви всі знаєте 25.05.18 стався інцидент на ринку біля метро "Лісова", і мій батько був побитий групою іноземців без видимих на те причин під наглядом охорони ринку, яка нічого не робила. 25.05.18 і по справжній момент медична допомога відповідними організаціями не надана", - зазначив він.

Фото: Семен Санніков (facebook.com/Александр_Санников)

Фото: Семен Санніков (facebook.com/Александр_Санников)

"27.05.18 Небайдужі люди патріоти України показали зуби, зібрали акцію і розгромили точку продажу кривдників мого батька. Уклін до землі Вам! Нас, справжніх мужиків мало, але ми є! В даний час ми з нашою матір'ю Любов'ю Володимирівною, в минулому медсестра вищої категорії, сестрою Оленою, яка дала розголосу події, стурбовані здоров'ям нашого батька, це на першому місці", - розповів Санніков.

"Батько – інвалід війни, переніс інфаркти, інсульти, і не дуже дружить зі здоров'ям. Будь-яке втручання може мати фатальний характер. Абсолютно не хочу співати батькові дифірамби з приводу його вчинку і захисту жінки від образ, але він офіцер! Хтось ще пам'ятає, що означає це високе звання?" – запитав син потерпілого.

"Батько все життя захищав громадян від зовнішнього ворога, а постраждав від мерзоти, яку сюди пустили інші, продавши себе за дзвінку монету", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Александр_Санников)

Раніше повідомлялося, що на київському ринку побили пенсіонера, який заступився за жінку.

До речі, у Києві затримали чоловіка, який побив пенсіонера на ринку.

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