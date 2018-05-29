"Отдал армии жизнь": сын избитого на "Лесной" пенсионера рассказал об отце (фото)

Мужчину избила группа иностранцев

Сын пожилого мужчины, которого избили возле станции метро "Лесная" в Киеве, рассказал о состоянии своего отца. Об этом Александр Санников написал на своей странице в соцсети Facebook.

Пострадавший военный пенсионер - полковник в отставке, Санников Семен Игнатьевич, 1954 года рождения.

Александр отметил, что в настоящий момент Семен Игнатьевич работает в Национальной Академии Национальной Гвардии Украины на киевском факультете. Пенсионер является доцентом кафедры военных специальных дисциплин, занимается подготовкой кадров, в том числе и для ООС.

"Всю жизнь, что я помню, отец был поглощен повышением своих профессиональных качеств, что не могло не сказываться на семье. Но я точно знаю, кто мой отец, - он профессионал, которых сейчас можно счесть на пальцах!" - написал Санников-младший.

Фото: Семен Санников (facebook.com/Александр_Санников)

Фото: Семен Санников (facebook.com/Александр_Санников)

"Мой отец отдал армии жизнь! И это не громкие слова, это факт. А вот что дало Государство и армия моему отцу? Может обеспечили жильем? Может дали социальную защиту? Может помогли в трудную минуту как сегодня? Но я не об этом. Как вы все знаете 25.05.18 произошел инцидент на рынке около метро "Лесная", и мой отец был избит группой иностранцев без видимых на то причин под наблюдением бездействовавшей охраной рынка. 25.05.18 и по настоящий момент медицинская помощь соответствующими организациями не оказана", - отметил он.

Фото: Семен Санников (facebook.com/Александр_Санников)

Фото: Семен Санников (facebook.com/Александр_Санников)

"27.05.18 Небезразличные люди патриоты Украины показали зубы, собрали акцию и разгромили точку продаж обидчиков моего отца. Поклон до земли Вам! Нас настоящих мужиков мало, но мы есть! В настоящее время мы с нашей матерью Любовь Владимировной, в прошлом медсестра высшей категории, сестрой Еленой, которая дала огласку событию, обеспокоены здоровьем нашего отца, это на первом месте", - рассказал Санников.

"Отец – инвалид войны, перенес инфаркты, инсульты, и не очень дружит со здоровьем. Любое вмешательство может иметь фатальный характер. Совершенно не хочу петь отцу дифирамбы по поводу его поступка и защитой женщины от оскорблений, но он офицер! Кто-то еще помнит, что значит это высокое звание?" – спросил сын пострадавшего.

"Отец всю жизнь защищал граждан от внешнего врага, а пострадал от мрази, которую сюда пустили другие, продав себя за звонкую монету", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Александр_Санников)

Ранее сообщалось, что на киевском рынке избили пенсионера, который вступился за женщину.

Кстати, в Киеве задержали мужчину, который избил пенсионера на рынке.

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