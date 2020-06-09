Відпочинок на Азовському морі в 2020 році: які ціни чекають туристів

Азовське море (Фото: pixabay.com)

Скільки коштує житло та харчування на курортах Азовського моря

Карантин через пандемію коронавірусу вніс свої зміни в плани українців з приводу літньої відпустки. Через закриття кордонів, відсутність авіасполучення і безлічі обмежень, жителі України у 2020 році зможуть відпочити в основному в межах своєї країни.

Найпопулярнішими напрямками для відпустки влітку стануть Карпати, а також Чорне та Азовське моря. Азовське море вважається найбільш зручним для сімейного відпочинку з дітьми, оскільки це найдрібніше море в Європі. Також там прекрасні піщані пляжі. Одним з цікавих місць для відпочинку на Азовському морі вважається Білосарайська коса, пише ТСН.

Білосарайська коса знаходиться в Мангушському районі, на півдні Донецької області. Село знаходиться за 25 кілометрів від Маріуполя і являє собою косу довжиною 14 км. Дістатися туди можна від Маріуполя на маршрутці або власним транспортом.

На Білосарайській косі функціонують приватні гостьові будинки та міні-готелі. Є пансіонати та бази відпочинку, а також вілли та котеджі. Всі будинки знаходяться на двох основних вулицях курортної лінії. У приватному секторі найчастіше пропонують бюджетне житло, без харчування і зі зручностями на вулиці. Таке житло буде коштувати від 200 гривень за двох. Зі зручностями, але без харчування – від 400 до 800 гривень в добу. Вілла з власним пляжем обійдеться від 1000-1200 гривень на добу. Харчування потягне від 150 гривень за обід на одну людину до комплексів вартістю 250-350 з людини.

Інфраструктура на пляжах розвинена не дуже добре, тут немає туалетів і кабінок, але за окрему плату можна отримати парасольки та шезлонги. У більш дорогих вілл і котеджів є власний вихід на пляжні зони.

У цілому на Білосарайській косі є все необхідне для відпочинку. У пішій доступності є кафе, магазини, аптеки, медичний пункт, пошта і ринок. Вокзалу тут немає і весь транспорт просто зупиняється біля ринку.

З плюсів: Білосарайська коса віддалена від об'єктів цивілізації, там дрібне море, чисті піщані пляжі, є орнітологічний та ландшафтні заповідники. Для дітей працює луна-парк і спортивні майданчики. Є розваги на квадроциклах, гіроскутерах, катамаранах, бананах і дельтапланах. Є вейкпарк для любителів віндсерфінгу і кайтсерфінгу.

Готуються приймати туристів в Бердянську і Кирилівці. Готелі вже готуються до приймання туристів, а лікарні розробляють план на випадок хворих. Обмежень по купанню в морі поки немає. Місцеві жителі, які здають в оренду житло, обіцяють сильно не підіймати ціни.

За номер економ на трьох зі зручностями в Кирилівці попросять від 550 гривень. На базах відпочинку такий номер буде коштувати від 800 гривень, в покращених номерах – від тисячі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує відпочити в Україні на найбільш популярних напрямках.

А також розповідали про те, що на відео показали ажіотаж на українському курорті.

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Автор: Анна Шиканова