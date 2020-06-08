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Літо прийшло: на відео показали ажіотаж на українському курорті

STYLERЖиття    08.06.2020 - 11:24
Літо прийшло: на відео показали ажіотаж на українському курорті
Відпочинок в Кирилівці (колаж РБК-Україна)

У Кирилівці заробили приватні бази відпочинку і пансіонати

З 6 червня в Україні настало довгоочікуване літо, стовпчики термометрів показали близько +30 градусів і літня пора вступила у свою законну силу. Люди після ослаблення карантину намагаються планувати свої поїздки на місцеві українські курорти. Не втрачає своєї популярності багато років курортна Кирилівка. З настанням літа туди вже потягнулися туристи.

У Кирилівці відпочиваючі почали приїжджати на бази відпочинку і приватні пансіонати, заробили продуктовий і товарний ринки. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Повідомляється, що особливо багато відпочиваючих було на Федотовій косі, де власники баз відпочинку розставляли шезлонги на відстані близько двох метрів, дотримуючись санітарних норм.

До моря почали їхати жителі Полтави, Харкова, Дніпра. На відміну від попередніх років, коли центральний пляж забитий відпочиваючими, в цьому році, їх не так багато. Але це поки що.

Як йдуть справи в Кирилівці зараз (YouTube)

Якщо судити по веб-камерам, розміщеним у Кирилівці, то зараз там людей не так вже й багато. На косі заробили торгові точки, чебуречні і навіть атракціони.

Літо прийшло: на відео показали ажіотаж на українському курорті

Кирилівці заробили кафе і атракціони (фото: ria-m.tv)

Як ми раніше писали, куди можна буде полетіти на відпочинок улітку 2020 року з України.

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Автор: Людмила Жукова

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