Лето пришло: на видео показали ажиотаж на украинском курорте

В Кирилловке заработали частные базы отдыха и пансионаты
С 6 июня в Украине наступило долгожданное лето, столбики термометров показали около +30 градусов и летняя пора вступила в свою законную силу. Люди после ослабления карантина пытаются планировать свои поездки на местные украинские курорты. Не теряет своей популярности много лет курортная Кирилловка. С наступлением лета туда уже потянулись туристы.
В Кирилловке отдыхающие начали приезжать на базы отдыха и в частные пансионаты, заработали продуктовый и товарный рынки. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Сообщается, что особо много отдыхающих было на Федотовой косе, где владельцы баз отдыха расставляли шезлонги на расстоянии около двух метров, соблюдая санитарные нормы.
К морю начали ехать жители Полтавы, Харькова, Днепра. В отличие от прежних лет, когда центральный пляж забит отдыхающими, в этом году, их не так много. Но это пока что.
Как обстоят дела в Кирилловке сейчас (YouTube)
Если судить по веб-камерам, размещеным в Кирилловке, то сейчас там людей не так уж и много. На косе заработали торговые точки, чебуречные и даже аттракционы.
В Кирилловке заработали кафе и аттракционы (фото: ria-m.tv)
Как мы ранее писали, куда можно будет полететь на отдых летом 2020 года из Украины.
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Автор: Людмила Жукова