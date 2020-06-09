Отдых на Азовском море в 2020 году: какие цены ждут туристов

Азовское море (Фото: pixabay.com)

Сколько будет стоит жилье и питание на курортах Азовского моря

Карантин из-за пандемии коронавируса внес свои изменения в планы украинцев по поводу летнего отпуска. Из-за закрытия границ, отсутствия авиасообщения и множества ограничений, жители Украины в 2020 году смогут отдохнуть в основном в пределах своей страны.

Самыми популярными направлениями для отпуска летом станут Карпаты, а также Черное и Азовское моря. Азовское море считается самым удобным для семейного отдыха с детьми, так как это самое мелкое море в Европе. Также там прекрасные песчаные пляжи. Одним из интересных мест для отдыха на Азовском море считается Белосарайская коса, пишет ТСН.

Белосарайская коса находится в Мангушском районе, на юге Донецкой области. Село находится в 25 километрах от Мариуполя и представляет собой косу длинной в 14 км. Добраться туда можно от Мариуполя на маршрутке или собственным транспортом.

На Белосарайской косе функционируют частные гостевые дома и мини-гостиницы. Есть пансионаты и несколько баз отдыха, а также виллы и коттеджи. Все дома находятся на двух основных улицах курортной линии. В частном секторе чаще всего предлагают бюджетное жилье, без питания и с удобствами на улице. Такое жилье будет стоить от 200 гривен за двоих. С удобствами, но без питания – от 400 до 800 гривен в сутки. Вилла с собственным пляжем обойдется от 1000-1200 гривен в сутки. Питание потянет от 150 гривен за обед на одного человека до комплексов стоимостью 250-350 с человека.

Инфраструктура на пляжах развита не очень хорошо, тут нет туалетов и кабинок, но за отдельную плату можно получить зонтики и шезлонги. У более дорогих вилл и коттеджей есть собственный выход на пляжные зоны.

В целом на Белосарайской косе есть все необходимое для отдыха. В пешей доступности есть кафе, магазины, аптеки, медицинский пункт, почта и рынок. Вокзала тут нет и весь транспорт просто останавливается возле рынка.

Из плюсов: Белосарайская коса удалена от объектов цивилизации, там мелкое море, чистые песчаные пляжи, есть орнитологический и ландшафтные заповедники. Для детей работает луна-парк и спортивные площадки. Есть развлечения на квадроциклах, гидроскутерах, катамаранах, бананах и дельтапланах. Есть вейкпарк для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга.

Готовятся принимать туристов в Бердянске и Кирилловке. Гостиницы уже готовятся к приему туристов, а больницы разрабатывают план на случай больных. Ограничений по купанию в море пока нет. Местные жители, которые сдают в аренду жилье, обещают сильно цены не поднимать.

За номер-эконом на троих с удобствами в Кирилловке попросят от 550 гривен. На базах отдыха такой номер будет стоить от 800 гривен, в улучшенных номерах – от тысячи.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит отдохнуть в Украине на самых популярных направлениях.

А также рассказывали о том, что на видео показали ажиотаж на украинском курорте.

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Автор: Анна Шиканова