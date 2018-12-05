"Не думали, що таке можливо": загиблого сто років тому воїна ідентифікували

Фото: колаж РБК-Україна

Племіннику загиблого солдата передали речі, знайдені разом із останками

Журналісти і дослідники виявили під час пошукової експедиції на горі Кукул (Карпати, Івано-Франківська область) останки загиблого під час Першої світової війни бійця, якого вдалося ідентифікувати лише через пару років. Ним виявився 27-річний уродженець села Яблунів Тернопільської області Дмитро Шабатовський, розповіла Вікторія Сімкіна у своєму Facebook та зазначила, що навіть зустрілася з рідними воїна.

Останки військового були знайдені у 2016 році.

Так, зазначимо, що в серпні 2016-го в адмінмежах смт. Косів, Верховина, Ворохта Івано-Франківської області, смт. Ясіня Закарпатської області та у районі хребта гори Кукул, ВГО "Союз "Народна Пам'ять" провів пошукову воєнно-меморіальну експедицію "Міжнародна Вахта Пам'яті "Черемха-2016" ("Карпати-2016"), присвячену 100-річчю битви за Карпатські перевали.

При виявленому солдаті був смертник із добре збереженим листом, однак у тексті столітньої записки прочитати ім'я ніяк не вдавалося. Написи розібрали, лише підключивши колег-пошукачів зі Швейцарії та іменитих істориків.

Фото: Facebook-сторінка Вікторії Сімкіної

Крім того, за допомогою журналістів змогли знайти родичів загиблого бійця, які, як виявилося, досі живуть в селі Яблунів.

"Навіть ми, пошуковики, не думали, що таке можливо!", - зазначила Сімкіна.

До Першої світової війни солдат не встиг одружитися, але його брат, з яким вони воювали разом, повернувся живим і обзавівся сім'єю.

Фото: Facebook-сторінка Вікторії Сімкіної

Внучатому племіннику Дмитра Івану та його дружині Надії передали речі, знайдені разом із останками.

Також Івану показали могилу Дмитра Шабатовського в селі Татарів.

Фото: Facebook-сторінка Вікторії Сімкіної

"Ми поховали його 11 листопада. У день закінчення Першої світової", - розповіла Сімкіна.

Фото: Facebook-сторінка Вікторії Сімкіної

"У мами з татом всі діти були світлими, а я один чорний. Дід казав, що я з його братом Дмитром одне лице. Любив мене дід більше за всіх. На Пасху дочок візьму онуків та приїдемо сюди. Стою тут і відчуваю - рідня", - передала слова Івана журналістка.

Скріншот: Facebook-сторінка Вікторії Сімкіної

Як повідомлялося раніше, дружина герцога Кембриджського Вільяма Кейт нещодавно відвідала Імперський військовий музей в Лондоні, де їй відкрилася сумна історія її родичів, загиблих у Першій світовій війні.

Також ми писали, що в музеї в Лондоні був виставлений на загальний огляд футбольний м'яч, який британські солдати вели до траншей німців через нейтральну зону під час однієї з битв Першої світової війни.

Нагадаємо, у Чернівцях рятувальники виявили склад боєприпасів часів Першої світової війни, із якого вилучили ручні уламкові гранати різних калібрів та модифікацій в кількості 8112 штук.

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Відео: РБК-Україна