"Не думали, что такое возможно": погибшего сто лет назад воина идентифицировали

Фото: коллаж РБК-Украина

Племяннику погибшего солдата передали вещи, найденные вместе с останками

Журналисты и исследователи обнаружили во время поисковой экспедиции на горе Кукул (Карпаты, Ивано-Франковская область) останки погибшего во время Первой мировой войны бойца, которого удалось идентифицировать только спустя пару лет. Им оказался 27-летний уроженец села Яблунив Тернопольской области Дмитрий Шабатовский, рассказала Виктория Симкина в своем Facebook и отметила, что даже встретилась с родными воина.

Останки военного были найдены в 2016 году.

Так, отметим, что в августе 2016-го в админграницах пгт. Косов, Верховина, Ворохта Ивано-Франковской области, пгт. Ясеня Закарпатской области и в районе хребта горы Кукул, ВОО "Союз "Народная Память" провел поисковую военно-мемориальную экспедицию "Международная Вахта Памяти "Черемха-2016" ("Карпаты-2016"), посвященную 100-летию битвы за Карпатские перевалы.

При обнаруженном солдате был смертник с хорошо сохранившимся листом, однако в тексте столетней записки прочесть имя никак не удавалось. Надписи разобрали, только подключив коллег-поисковиков из Швейцарии и именитых историков.

Фото: Facebook-страница Виктории Симкиной

Кроме того, при помощи журналистов смогли найти родственников погибшего бойца, которые, как оказалось, до сих пор живут в селе Яблунив.

"Даже мы, поисковики, не думали, что такое возможно!", - отметила Симкина.

До Первой мировой войны солдат не успел жениться, но его брат, с которым они воевали вместе, вернулся живым и обзавелся семьей.

Фото: Facebook-страница Виктории Симкиной

Внучатому племяннику Дмитрия Ивану и его жене Надежде передали вещи, найденные вместе с останками.

Также Ивану показали могилу Дмитрия Шабатовского в селе Татаров.

Фото: Facebook-страница Виктории Симкиной

"Мы похоронили его 11 ноября. В день окончания Первой мировой", - рассказала Симкина.

Фото: Facebook-страница Виктории Симкиной

"У мамы с папой все дети были светлыми, а я один черный. Дед говорил, что я с его братом Дмитрием одно лицо. Любил меня дед больше всех. На Пасху дочерей возьму и внуков и приедем сюда. Стою здесь и чувствую - родня", - передала слова Ивана журналистка.

Скриншот: Facebook-страница Виктории Симкиной

Как сообщалось ранее, жена герцога Кембриджского Уильяма Кейт недавно посетила Имперский военный музей в Лондоне, где ей открылась печальная история ее родственников, погибших в Первой мировой войне.

Также мы писали, что в музее в Лондоне был выставлен на всеобщее обозрение футбольный мяч, который британские солдаты вели к траншеям немцев через нейтральную зону во время одного из сражений Первой мировой войны.

Напомним, в Черновцах спасатели обнаружили склад боеприпасов времен Первой мировой войны, из которого изъяли ручные осколочные гранаты разных калибров и модификаций в количестве 8112 штук.

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Видео: РБК-Украина