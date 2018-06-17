"Відгуляли випускний": до лікарні з отруєнням потрапила 21 людина

Половина постраждалих підлітки

У Росії на шкільному випускному вечорі отруїлися понад 20 осіб. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації.

В селі Хоро, Якутія, Росія, на випускному вечорі отруїлися понад 20 осіб. Відомо, що 13 з постраждалих – це неповнолітні підлітки.

Причиною отруєння стала їжа, яка була присутня на святковому банкеті. Частину цієї їжі забрали додому.

"В Якутії порушено кримінальну справу за фактом отруєння 21 особу, у т. ч. 13 неповнолітніх, в селі Хоро на шкільному випускному вечорі і після нього їжею, принесеною з банкету", – йдеться в повідомленні.

На даний момент всі постраждалі госпіталізовані, а слідчі з'ясовують обставини інциденту і допитують організаторів бенкету.

Нагадаємо, у Луганській області зафіксовано масове отруєння грибами.

За останні дні через отруєння грибами в Луганській області постраждали 15 людей.

"Одну дитину, на жаль, нам врятувати не вдалося. Його стан прогресивно погіршувався через явищ печінково-ниркової недостатності та масивного шлунково-кишкової кровотечі", - сказав заступник головного лікаря Луганської обласної дитячої лікарні Михайло Портняга.

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