"Отгуляли выпускной": в больницу с отравлением попали 21 человек

Половина пострадавших подростки

В России на школьном выпускном вечере отравилось более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В селе Хоро, Якутия, Россия, на выпускном вечере отравилось более 20 человек. Известно, что 13 из пострадавших – это несовершеннолетние подростки.

Причиной отравления стала еда, которая присутствовала на праздничном банкете. Часть этой еды унесли домой.

"В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления 21 человека, в т.ч. 13 несовершеннолетних, в селе Хоро на школьном выпускном вечере и после него едой, унесенной с банкета", – говорится в сообщении.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы, а следователи выясняют обстоятельства инцидента и допрашивают организаторов банкета.

Напомним, в Луганской области зафиксировано массовое отравление грибами.

За последние дни из-за отравления грибами в Луганской области пострадали 15 человек.

"Одного ребенка, к сожалению, нам спасти не удалось. Его состояние прогрессивно ухудшалось из-за явлений печеночно-почечной недостаточности и массивного желудочно-кишечного кровотечения", - сказал заместитель главного врача Луганской областной детской больницы Михаил Портняга.

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