Коли і як відкриються кінотеатри і чи відкриються взагалі: бізнес опинився під загрозою

Після введеного в Україні карантину сфера культури в країні виявилася повністю паралізована. Люди практично забули, що таке сходити на концерт, виставку або в кіно. Після двох етапів ослаблення карантинних заходів, українці з нетерпінням чекають третього етапу, на якому передбачено відкриття культурних місць. Серед них і кінотеатри. Про те, що чекає глядачів після відкриття культурних установ і які зміни настають, читайте в матеріалі Styler.

Що говорять в уряді

Як говорили раніше в Кабміні, кінотеатрам дозволять відкритися при певних умовах, якщо в залі не буде заповнено, понад 30% місць. Природно, така вимога була висунута МОЗ.

Виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко 21 травня заявила, що саме з 1 липня запрацюють кінотеатри та концертні зали. Але всі ми розуміємо, що в повну силу місця відпочинку зможуть заробити лише тоді, коли будуть зняті всі обмеження.

Як будуть працювати українські кінотеатри

Ми запитали у самих відомих і великих мереж українських кінотеатрів, що ж вони думають з приводу можливого відкриття.

Співвласник мережі "Планета кіно" Дмитро Деркач чесно відповів, що на цей час ніхто точно не може сказати, коли кінозали відчинять двері для глядачів.

"Ще ні в кого немає розуміння, коли відкриються кінотеатри. Це може бути початок або середина липня. Ми б хотіли відкритися 2 липня", - розповів Дмитро.

У "Планеті кіно" готують план щодо забезпечення головних заходів безпеки співробітників і глядачів у сформованих умовах.

"Ми провели опитування серед наших глядачів, зібрали понад 8 тисяч відповідей. Ми дізналися про те, яких заходів безпеки від нас чекають наші клієнти. Ми зараз готуємо план забезпечення важливих заходів для забезпечення безпеки співробітників і відвідувачів. Ми продумуємо, як будемо дезінфікувати зали, крісла. Як сканувати квитки, щоб співробітник не стояв поруч з клієнтами. Як організовувати черги. Як розсаджувати клієнтів у залах на дистанції 1,5 метра. Як продавати попкорн і напої", - пояснив Дмитро Деркач.

Власниця кіномережі "Оскар" Ірина Заря повідомила, що, звичайно, дата відкриття буде залежати від рішення державних органів, але, є надія, що все відновиться 1 липня.

"Якщо говорити про те, коли відкриються кінотеатри, то ми повністю залежимо від рішення державних органів. Карантин вже почали послаблювати, тож сподіваємося, що незабаром, ми зможемо побачитися в кіно. Зараз мова йде про відкриття кінотеатрів 1 липня 2020. Після карантину, ми будемо дотримуватися всіх норми і вимоги МОЗ (дезінфекція, відстань і завантаженість залу), через те, що безпека наших відвідувачів, для нас, перш за все", - повідомили Ірина.

За словами власниці кіномережі, незважаючи на перенесення багатьох гучних прем'єр, літній репертуар в кінозалах вже планується.



"В цей період, ми працюємо над різними варіантами і покладаємо великі надії на наш VIP-зал, адже в ньому передбачена відстань між диванами. Це не тільки комфорт, але і безпека. Наша робота безпосередньо залежить від кіностудій і дистриб'юторів. Незважаючи на те, що багато гучні прем'єри перенесли на невизначений період, ми вже плануємо літній репертуар, який зможе порадувати всіх кіноманів!", - розповіла Ірина.

"Кіна не буде?"

Звісно, кіномани розуміють, що через пандемії коронавірусу "вдома залишився весь світ" і на гучні західні прем'єри розраховувати не варто. У всьому світі скасували також і фестивалі кіно. Не відбудеться в цьому році Каннський фестиваль, фестиваль авторського кіно в Локарно спіткала та ж доля. Але в цьому є і великий плюс для українського кінематографа, який саме в цей час може вийти з підпілля і захопити собою місцевого кіномана і глядача.

Як ми раніше писали, в Україні зробили гучну заяву про відкриття концертних залів і кінотеатрів