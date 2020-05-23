Когда и как откроются кинотеатры и откроются ли вообще: бизнес оказался под угрозой

После введенного в Украине карантина сфера культуры в стране оказалась полностью парализована. Люди практически забыли, что такое сходить на концерт, выставку или в кино. После двух этапов ослабления карантинных мер, украинцы с нетерпением ждут третьего этапа, на котором предусмотрено открытие культурных мест. Среди них и кинотеатры. О том, что ждет зрителей после открытия культурных учреждений и какие изменения грядут, читайте в материале Styler.

Что говорят в правительстве

Как говорили ранее в Кабмине, кинотеатрам разрешат открыться при определенных условиях, если в зале не будет заполнено, более 30% мест. Естественно, такое требование было выдвинуто Минздравом.

Исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко 21 мая заявила, что именно с 1 июля откроются кинотеатры и концертные залы. Но все мы понимаем, что в полную силу места отдыха смогут заработать лишь тогда, когда будут сняты все ограничения.

Как будут работать украинские кинотеатры

Мы спросили у самых известных и крупных сетей украинских кинотеатров, что же они думают по поводу возможного открытия.

Совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач честно ответил, что на данный момент никто точно не может сказать, когда кинозалы распахнут двери для зрителей.

"Еще ни у кого нет понимания, когда откроются кинотеатры. Это может быть начало или середина июля. Мы бы хотели открыться 2 июля", - рассказал Дмитрий.

В "Планете кино" готовят план по обеспечению главных мер безопасности сотрудников и зрителей в сложившихся условиях.

"Мы провели опрос среди наших зрителей, собрали больше 8 тысяч ответов. Мы узнали о том, каких мер безопасности от нас ждут наши клиенты. Мы сейчас готовим план обеспечения важных мер для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей. Мы продумываем, как будем дезинфицировать залы, кресла. Как сканировать билеты, чтобы сотрудник не стоял рядом с клиентами. Как организовывать очереди. Как рассаживать клиентов в залах на дистанции 1,5 метра. Как продавать попкорн и напитки", - объяснил Дмитрий Деркач.

Владелица киносети "Оскар" Ирина Заря сообщила, что, естественно, дата открытия будет зависеть от решения государственных органов, но, есть надежда, что все восстановится 1 июля.

"Если говорить о том, когда откроются кинотеатры, то мы полностью зависим от решения государственных органов. Карантин уже начали ослаблять, поэтому надеемся, что в скором времени, мы сможем увидеться в кино. Сейчас речь идет об открытии кинотеатров 1 июля 2020. После карантина, мы будем соблюдать все нормы и требования Минздрава (дезинфекция, расстояние и загруженность зала), так как безопасность наших посетителей, для нас, прежде всего", - сообщили Ирина.

По словам владелицы киносети, несмотря на перенос многих громких премьер, летний репертуар в кинозалах уже планируется.



"В этот период, мы работаем над разными вариантами и возлагаем большие надежды на наш VIP-зал, ведь в нем изначально предусмотрено расстояние между диванами. Это не только комфорт, но и безопасность. Наша работа напрямую зависит от киностудий и дистрибьюторов. Несмотря на то, что много громких премьер перенесли на неопределенный период, мы уже планируем летний репертуар, который сможет порадовать всех киноманов!", - рассказала Ирина.

"Кина не будет?"

Естественно, киноманы понимают, что из-за пандемии коронавируса "дома остался весь мир" и на громкие западные премьеры рассчитывать не стоит. Во всем мире отменили также и фестивали кино. Не состоится в этом году Каннский фестиваль, фестиваль авторского кино в Локарно постигла та же участь. Но в этом есть и большой плюс для украинского кинематографа, который именно в это время может выйти из подполья и увлечь собой местного киномана и зрителя.

Как мы ранее писали, в Украине сделали громкое заявление об открытии концертных залов и кинотеатров