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В Украине сделали громкое заявление об открытии концертных залов и кинотеатров

STYLERЖизнь    21.05.2020 - 13:44
В Украине сделали громкое заявление об открытии концертных залов и кинотеатров
В Кабмине сделали громкое заявление о карантине (фото: freepik.com 9)

Культурная сфера в Украине заработает на третьем этапе выхода из карантина

В Украине анонсировали открытие концертных залов и кинотеатров с 1 июля. Это произойдет на третьем этапе смягчения карантина, который на днях продолжили до 22 июня. Культурная жизнь возродится при условии стабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

"В целом мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений), но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависят от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - рассказала она.

Фоменко объяснила, что точная дата не названа, правительство будет отталкиваться от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Культурные институты смогут полноценно работать только тогда, когда будут сняты все ограничения.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать с возможностью проводить под открытым небом, то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожными, поскольку в первую очередь надо думать о здоровье граждан ", - сообщила Фоменко.

Отметим, что в Украине с 22 мая запустят общественный транспорт, а 25 мая заработает метро. Также откроют свои двери для детей детские сады.

Как мы ранее писали, в Министерстве образования рассказали украинцам, как начнут обучение школьники с 1 сентября.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины карантинкинотеатр
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