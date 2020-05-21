Как будут учиться школьники с 1 сентября: в МОН дали объяснение

Как будут учиться дети с 1 сентября (фото: mon.gov.ua)

Украинские школьники пройдут вначале корректирующее обучение

В Министерстве образования рассказали украинцам, как начнут обучение школьники с 1 сентября. В первом осеннем месяце детям предложат так называемое корректирующее обучение. То есть учителя будут проверять знания школьников, которые они получили во время дистанционного обучения во время карантина.

"Учителя смогут выяснить освоения того материала, который пришелся на карантин. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс и каждый предмет индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем, ибо это индивидуально. Но на это время будет предусмотрено в сентябре", - рассказала "Сніданку з 1+1" и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Глава ведомства отметила, что сейчас Министерство образования и науки готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.

"Для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего учебного года", - сказала и. о. министра Любомира Мандзий.

Кстати, Министерство образования и науки Украины обнародовало даты проведения основной сессии Внешнего независимого оценивания в 2020 году. Сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

Кроме того, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.

Автор: Мария Соловей