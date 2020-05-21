ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як вчитимуться школярі з 1 вересня: в МОН дали пояснення

STYLERЖиття    21.05.2020 - 10:43
Як вчитимуться школярі з 1 вересня: в МОН дали пояснення
Як будуть вчитися діти з 1 вересня (фото: mon.gov.ua)

Українські школярі пройдуть спочатку коригуюче навчання

У Міністерстві освіти розповіли українцям, як почнуть навчання школярі з 1 вересня. У першому осінньому місяці дітям запропонують так зване коригуюче навчання. Тобто вчителі будуть перевіряти знання учнів, які вони отримали під час дистанційного навчання під час карантину.

"Вчителі зможуть з'ясувати освоєння того матеріалу, який припав на карантин. Тут буде виключно індивідуальний підхід: комусь треба пройти той чи інший матеріал, а комусь-ні. Це буде робити кожен клас і кожен предмет індивідуально. Терміни ми регламентувати не будемо, бо це індивідуально. Але на це час буде передбачений у вересні", - розповіла "Сніданку з 1+1" в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Глава відомства зазначила, що зараз Міністерство освіти і науки готує рекомендації, які до кінця червня будуть спрямовані в установи загальної середньої освіти.

"Для того, щоб вчителі могли планувати структуру наступного навчального року", - сказала в. о. міністра Любомира Мандзій.

До речі, Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати проведення основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. Сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України школьники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся