Як вчитимуться школярі з 1 вересня: в МОН дали пояснення

Як будуть вчитися діти з 1 вересня (фото: mon.gov.ua)

Українські школярі пройдуть спочатку коригуюче навчання

У Міністерстві освіти розповіли українцям, як почнуть навчання школярі з 1 вересня. У першому осінньому місяці дітям запропонують так зване коригуюче навчання. Тобто вчителі будуть перевіряти знання учнів, які вони отримали під час дистанційного навчання під час карантину.

"Вчителі зможуть з'ясувати освоєння того матеріалу, який припав на карантин. Тут буде виключно індивідуальний підхід: комусь треба пройти той чи інший матеріал, а комусь-ні. Це буде робити кожен клас і кожен предмет індивідуально. Терміни ми регламентувати не будемо, бо це індивідуально. Але на це час буде передбачений у вересні", - розповіла "Сніданку з 1+1" в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Глава відомства зазначила, що зараз Міністерство освіти і науки готує рекомендації, які до кінця червня будуть спрямовані в установи загальної середньої освіти.

"Для того, щоб вчителі могли планувати структуру наступного навчального року", - сказала в. о. міністра Любомира Мандзій.

До речі, Міністерство освіти і науки України оприлюднило дати проведення основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. Сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Автор: Марія Соловей