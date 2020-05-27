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Відкриття великих ТРЦ у Києві: як вони будуть працювати

STYLERЖиття    27.05.2020 - 07:16
Відкриття великих ТРЦ у Києві: як вони будуть працювати
ТРЦ у Києві (фото: РБК-Україна)

Великі столичні торгово-розважальні центри готуються до відкриття

ТРЦ у Києві почали готуватися до відкриття після карантину. Зараз у них проводиться дезінфекція приміщень і зон, де зазвичай збирається багато людей. Також скрізь розклеюється інформація, яка нагадуватиме відвідувачам про дотримання соціальної дистанції.

У великих торгово-розважальних центрах кажуть, що вони вже готові до відкриття і встановили дезінфектори для рук. При цьому глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що остаточне рішення щодо київських ТРЦ буде прийматися в цей четвер.

За його словами, відкриття великих ТРЦ повністю залежить від кількості захворілих COVID-19 у Києві. Якщо кількість хворих буде йти на спад, то торгові центри можуть відкрити вже 1 червня. При цьому будуть діяти певні обмеження. Про це Рубан розповів в інтерв'ю "Сегодня".

В ТРЦ встановлять ранковий контроль за персоналом. Працівникам будуть вимірювати температуру. Також дуже важливо, щоб в ТРЦ не потрапляли хворі люди, тому відвідувачам також будуть вимірювати температуру і стежити за їх станом.

Крім того, в торгово-розважальних центрах кожні три години повинна проводитися масштабна дезінфекція приміщень, а також повинні бути встановлені урни для використаних масок.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що столичні ТРЦ готові до відкриття.

Нагадаємо, глава МОЗ заявив, що "затягувати" з відкриттям фудкортів і ТРЦ не будуть.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли діти зможуть відвідати секції та літні табори.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України КиївТРЦ
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