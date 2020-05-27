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Открытие больших ТРЦ в Киеве: как они будут работать

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 07:16
Открытие больших ТРЦ в Киеве: как они будут работать
ТРЦ в Киеве (фото: РБК-Украина)

Крупные столичные торгово-развлекательные центры готовятся к открытию

ТРЦ в Киеве начали готовиться к открытию после карантина. Сейчас в них проводится дезинфекция помещений и зон, где обычно собирается много людей. Также везде расклеивается информация, которая будет напоминать посетителям о соблюдении социальной дистанции.

В крупных торгово-развлекательных центрах говорят, что они уже готовы к открытию и установили дезинфекторы для рук. При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что окончательное решение по киевским ТРЦ будет приниматься в этот четверг.

По его словам, открытие крупных ТРЦ полностью зависит от количества заболевших COVID-19 в Киеве. Если количество заболевших будет идти на спад, то торговые центры могут уже открыть 1 июня. При этом будут действовать определенные ограничения. Об этом Рубан рассказал в интервью "Сегодня".

В ТРЦ установят утренний контроль за персоналом. Работникам будут измерять температуру. Также очень важно, чтобы в ТРЦ не попадали больные люди, поэтому посетителям также будут измерять температуру и следить за их состоянием.

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах каждые три часа должна проводиться масштабная дезинфекция помещений, а также должны быть установлены урны для использованных масок.

В Киевской городской государственной администрации также подтвердили, что столичные ТРЦ готовы к открытию.

Напомним, глава Минздрава заявил, что "затягивать" с открытием фудкортов и ТРЦ не будут.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда дети смогут посетить секции и летние лагеря.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины КиевТРЦ
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