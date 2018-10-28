"Звідки її взяти?": в окупованому Криму стало вистачати прісної води

Фото: Крим - це Україна (facebook.com/Ukraine.Solidarnist.NATO)

Раніше всі потреби півострова забезпечувала Україна, але з 2014 року, відразу після анексії, це припинилося

В самому центрі анексованого Росією Криму стало не вистачати води, щоб повністю покрити всі потреби жителів півострова. Таку думку озвучив порталу "Крим. Реалії" Михайло Яцюк - перший заступник голови українського Державного агентства водних ресурсів україни.

За словами чиновника, в центральній частині є можливість побудувати додаткові водосховища або водойми, щоб потім перекидати воду на Схід Криму.

"Ці гроші, швидше за все, виділяються на пошук додаткових джерел та інженерні рішення по акумуляції стоків. Але знову ж таки – це призведе не тільки до деградації ґрунтів, а й вдарить по екології", - прокоментував чиновник.

Фахівець стверджує, що у будь річки або водойми є ресурс, який можна вилучати. Але все повинно бути в межах норми, якщо його повністю акумулювати, то це призведе до проблем з екологією і водними басейнами.

На думку іншого експерта, кандидата геолого-мінералогічних наук Юрія Медовара, на пiвостровi немає потужної опрiснювальої установки для очищення вод.

Він переконаний, що єдиний вихід – даватьть воду з Дніпра, однак Північно-Кримський канал уже пересох і руйнується, а якщо немає води, то взяти її просто нізвідки.

Варто нагадати, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній, однак відразу після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на окуповану територію припинили.

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Відео: РБК-Україна