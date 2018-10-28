"Откуда ее взять?": в оккупированном Крыму стало нехватать пресной воды

Фото: Крым - это Украина (facebook.com/Ukraine.Solidarnist.NATO)

Ранее все потребности полуострова обеспечивала Украина, но с 2014 года, сразу после аннексии, это прекратилось

В самом центре аннексированного Россией Крыма стало не хватать воды, чтобы покрыть полностью все потребности жителей полуострова. Такое мнение озвучил порталу "Крым. Реалии" Михаил Яцюк - первый зам главы украинского Государственного агентства по водным ресурсам.

По словам чиновника, в центральной части есть возможность построить дополнительные водохранилища или водоемы, чтобы потом перебрасывать воду на Восток Крыма.

"Деньги эти, скорее всего, выделяются на поиск дополнительных источников и инженерные решения по аккумуляции стоков. Но опять же – это приведет не только к деградации почв, а и ударит по экологии", - прокомментировал чиновник.

Специалист утверждает, что у любой реки или водоема есть ресурс, который можно изымать. Но все должно быть в пределах нормы, если его полностью аккумулировать, то это приведет к проблемам с экологией и водными бассейнами.

По мнению другого эксперта, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара, на полуострове нет мощной опреснительной установки для очищения вод.

Он убежден, что единственный выход – даватьть воду из Днепра, однако Северо-Крымский канал уже пересох и разрушается, а если нет воды, то взять ее просто неоткуда.

Стоит напомнить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной, однако сразу после аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на оккупированную территорию прекратили.

Напомним, мы писали о том, что Путина подловили на циничном вранье о Крыме.

И о том, что певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму.

До этого мы рассказывали о том, что сеть возмущена новыми фото из оккупированного Крыма.

Видео: РБК-Украина