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Відзначив ювілей і звів рахунки з життям: деталі трагедії в Кривому Розі

Автор: Анна Шиканова

Чоловік відзначив свій ювілей з дружиною, а потім повісився в гаражі

У Кривому Розі чоловік відсвяткував з рідними свій день народження, а потім покінчив життя самогубством. Дружина виявила його повішеним у гаражі через кілька годин після застілля.

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Трагедія сталася в понеділок, 14 вересня. 30-річний мешканець Кривого Рогу святкував свій ювілей разом з дружиною в Металургійному районі міста. У стані сильного алкогольного сп'яніння він раптово почав ревнувати свою дружину і за попередніми даними, між ними розгорівся конфлікт. Після святкування ювілею, чоловік вийшов у гараж. Там він взяв мотузку і звів рахунки з життям. Деталі розповіли на сайті "Першого Міського" з посиланням на джерела в криворізькій поліції.

Дружина виявила свого коханого в гаражі через кілька годин. Допомогти йому вже було неможливо. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самогубство".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирі в перший день навчання застрелився 17-річний курсант. Як свідчить записка, яку знайшли поруч з тілом хлопця, він страждав від нерозділеного кохання до дівчини.

А також ми розповідали про те, що у Рівному жінка застрелила сплячого чоловіка, а потім спробувала вбити свою дочку. Дівчинку врятував пістолет, який дав осічку.

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