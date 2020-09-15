Отметил юбилей и свел счеты с жизнью: детали трагедии в Кривом Роге

В Кривом Роге мужчина отпраздновал с родными свой день рождения, а потом покончил жизнь самоубийством. Жена обнаружила его повешенным в гараже через несколько часов после застолья.

Трагедия произошла в понедельник, 14 сентября. 30-летний житель Кривого Рога праздновал свой юбилей вместе с женой в Металлургическом районе города. В состоянии сильного алкогольного опьянения он внезапно начал ревновать свою супругу и по предварительным данным, между ними разгорелся конфликт. После празднования юбилея, мужчина вышел в гараж. Там он взял веревку и свел счеты с жизнью. Детали рассказали на сайте "Первого Городского" со ссылкой на источники в Криворожскую полицию.

Супруга обнаружила своего возлюбленного в гараже через несколько часов. Помочь ему уже было невозможно. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто криминальное производство по статье "Убийство" с пометкой "Самоубийство".

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