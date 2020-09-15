ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Отметил юбилей и свел счеты с жизнью: детали трагедии в Кривом Роге

Автор: Анна Шиканова

Мужчина отметил свой юбилей с женой, а потом повесился в гараже

В Кривом Роге мужчина отпраздновал с родными свой день рождения, а потом покончил жизнь самоубийством. Жена обнаружила его повешенным в гараже через несколько часов после застолья.

Самые читаемые новости

Трагедия произошла в понедельник, 14 сентября. 30-летний житель Кривого Рога праздновал свой юбилей вместе с женой в Металлургическом районе города. В состоянии сильного алкогольного опьянения он внезапно начал ревновать свою супругу и по предварительным данным, между ними разгорелся конфликт. После празднования юбилея, мужчина вышел в гараж. Там он взял веревку и свел счеты с жизнью. Детали рассказали на сайте "Первого Городского" со ссылкой на источники в Криворожскую полицию.

Супруга обнаружила своего возлюбленного в гараже через несколько часов. Помочь ему уже было невозможно. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто криминальное производство по статье "Убийство" с пометкой "Самоубийство".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомире в первый день учебы застрелился 17-летний курсант. Как свидетельствует записка, которую нашли рядом с телом парня, он страдал от неразделенной любви к девушке.

А также мы рассказывали о том, что в Ровно женщина застрелила спящего мужа, а потом попыталась убить свою дочь. Девочку спас пистолет, который дал осечку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины самоубийствотрагедия