Опалювальний лайфхак: українцям розповіли, як заощадити на "комуналці"

Фото: Карикатура Георгія Ключника про опаленні

Фахівець радить встановити регулятори на батареї, щоб контролювати споживання в кожному конкретному житлі

Зростання тарифів на ЖКП в Україні спонукає громадян більш раціонально підходити до питання використання енергоресурсів. Фахівець дав кілька порад, як можна платити менше за рахунками за комуналку, передає "Апостроф".

Одним із способів знизити вартість гарячої води та опалення для житлового будинку є термомодернізація, зазначив експерт в сфері ЖКГ Андрій Нікончук. За допомогою утеплення інженерних комунікацій та встановлення регуляторів на батареї цілком можна заощадити на витратах на три чверті, а в хрущовках навіть на 40%.

У той же час, додав він, перед термомодернізацією необхідно провести енергоаудит.

"Він визначить нинішній рівень енергоспоживання в будинку і перспективи після здійснення комплексу заходів", - розповів експерт.

Йдеться про утеплення абсолютно всіх інженерних комунікацій, які пов'язані з гарячою водою та опаленням.

Також Нікончук радить встановити регулятори на батареї, щоб контролювати споживання в кожному конкретному житлі, що дозволить істотно скоротити витрати українців на опалення.

Фото: Опалення (pixabay.com/Goergl)

Зазначимо, що фахівець вважає модернізацію в деяких випадках недоцільною - це в першу чергу стосується комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду.

Раніше повідомлялося, що українці готують свої будинки до сезону холодів і шукають спосіб, щоб тепло в квартиру не поверталося у вигляді величезних рахунків за опалення. Один з таких - обшивання зовнішніх стін пінопластом. Фахівці проаналізували ефективність утеплення в багатоповерхівках за допомогою таких "латочок" і попереджають - це не панацея.

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Відео: РБК-Україна