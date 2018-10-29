"Стыдно - воровать, а жить экономно - норма": волонтер дала украинцам полезные советы в отопительный сезон

Фото: коллаж РБК-Украина

Наталья Юсупова отметила, что в Лондоне - одном из самых дорогих городов мира - шикуют только выходцы из Восточной Европы и жители Арабских стран

Известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая), которая недавно высказалась о бедности в Украине, дала украинцам несколько советов относительно экономии в отопительный сезон. На своей странице в соцсети Facebook она призналась, что сделала для себя вывод, что жить экономно является нормой для любого человека.

"Хочу Вам рассказать о британцах, я там не живу, но там живет мой сын, уже 9 лет. Скажу сразу одно, Британия имеет 5 экономику в мире, при этом у британцев принято экономить. Они богаты, потому что считают каждый фунт!", - подчеркнула Наталья.

Она отметила, что это у нас принято мыть посуду по сто раз в день или включить воду и смотреть телевизор - а в Великобритании так не сделает даже самый богатый.

Также Юсупова описала дома и стиль жизни британцев: "Дома малюсенькие, темные, старенькие. В домах холодно всегда, потому что они экономят и ходят тепло одеты. При этом имеют машины, часто питаются в ресторанах и путешествуют. Одеваются очень скромно".

"Все ооооочень скромно, у нас бы сказали, нищета!", - написала она

В Лондоне - одном из самых дорогих городов мира - шикуют только выходцы из Восточной Европы и жители Арабских стран.

"В Британии нет такой монополии, как в Украине, там более 150 компаний, каждый может выбрать у кого покупать "тепло", свет, воду и т д. В старых домах еще есть батареи, но они всегда в основном полухолодные... а у нас топят так, что окна можно открывать. В современных домах нет батарей, подогрев пола дешевле", - сообщила она.

Также Юсупова написала, что британцы в магазине покупают продукты на 1-2 дня, ровно столько, сколько могут съесть.

Пробки на дорогах намного меньше, чем в Украине. Все потому, что за каждую машину надо платить большой налог, и даже богатые ездят на метро.

Дорогие вещи британцы покупают в основном на распродажах. Повседневно носят малобюджетные марки.

"Я часто слышала от нашего люда "Да, они такие жадные!" Угу, за то живут стабильно в достатке, путешествуют по миру, учат детей в престижных вузах, получают достойное образование, имеют качественное питание и медицину", - написала она.

"Для себя я давно сделала вывод, стыдно - воровать и обманывать, а жить экономно, это норма для любого человека!", - подчеркнула Юсупова.

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

В комментариях к сообщению подписчики Натальи Юсуповой высказывают с ней солидарность и отмечают, что анаголичная ситуация и в других европейских странах с мощными экономиками:

"Во Франции такая же ситуация! В период отопительного сезона в квартирах прохладно, потому что практически нет центрального отопления, а в каждой квартире электрические обогреватели, соответсвенно в связи с высокой ценой на электричество, многие экономят. Такая же ситуация с авто, в основном французский автопром и многие выбирают то, что дешевле. И книги...я никогда не покупала в таком количестве в Украине, как здесь. Ценности немного другие"...

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Как сообщалось, ранее глава столичной юстиции Станислав Куценко дал советы, как украинцы могут оформить субсидию без особых усилий.

Напомним, что оформить субсидию в Украине теперь можно не выходя из дома - Styler подготовил для своих читателей пошаговую инструкцию.

Ранее мы писали о том, что волонтер Наталья Юсупова расказала, что в Киеве снова борт с ранеными бойцами и призвала неравнодушных украинцев помочь.

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Видео: РБК-Украина