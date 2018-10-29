"Соромно красти, а жити ощадливо - норма": волонтер дала українцям корисні поради в опалювальний сезон

Фото: колаж РБК-Україна

Наталія Юсупова зазначила, що в Лондоні - одному з найдорожчих міст світу - шикують тільки вихідці зі Східної Європи та жителі Арабських країн

Відома волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька), яка нещодавно висловилася про бідність в Україні, дала українцям кілька порад щодо економії в опалювальний сезон. На своїй сторінці у соцмережі Facebook вона зізналася, що зробила для себе висновок, що жити ощадливо є нормою для будь-якої людини.

"Хочу Вам розповісти про британців, я там не живу, але там живе мій син, вже 9 років. Одразу скажу одне, Британія має 5 економіку в світі, при цьому у британців прийнято економити. Вони багаті, тому що рахують кожний фунт!", - наголосила Наталія.

Вона зазначила, що це у нас прийнято мити посуд по сто разів на день або включити воду і дивитися телевізор - а у Великій Британії так не зробить навіть найбагатший.

Також Юсупова описала будинки і стиль життя британцій: "Будинки маленькі, темні, старенькі. У будинках холодно завжди, тому що вони економлять і ходять тепло одягнені. При цьому мають машини, часто харчуються в ресторанах і подорожують. Одягаються дуже скромно".

"Все дуууже скромно, у нас би сказали, злидні!", - написала вона

У Лондоні - одному з найдорожчих міст світу - шикують тільки вихідці зі Східної Європи і жителі Арабських країн.

"В Британії немає такої монополії, як в Україні, там більше 150 компаній, кожен може вибрати у кого купувати тепло, світло, воду і т д. В старих будинках ще є батареї, але вони завжди в основному напівхолодні... а у нас топлять так, що вікна можна відкривати. У сучасних будинках немає батарей, підігрів підлоги дешевше", - повідомила вона.

Також Юсупова написала, що британці в магазині купують продукти на 1-2 дня, рівно стільки, скільки вони можуть з'їсти.

Пробки на дорогах набагато менше, ніж в Україні. Все тому, що за кожну машину треба платити великий податок, і навіть багаті їздять на метро.

Дорогі речі британці купують в основному на розпродажах. Повсякденно носять малобюджетні марки.

"Я часто чула від нашого люду "Так, вони такі жадібні!" Угу, проте живуть стабільно в достатку, подорожують світом, навчають дітей у престижних вузах, отримують гідну освіту, мають якісне харчування і медицину", - написала вона.

"Для себе я давно зробила висновок, соромно красти і обманювати, а жити економно, це норма для будь-якої людини!", - наголосила Юсупова.

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

У коментарях до повідомлення підписники Наталії Юсупової висловлюють з нею солідарність та відзначають, що анаголичная ситуація й у інших європейських країнах із могутніми економіками:

"У Франції така ж ситуація! В період опалювального сезону в квартирах прохолодно, тому що практично немає центрального опалення, а в кожній квартирі електричні обігрівачі, відповідно, у зв'язку з високою ціною на електрику, багато заощаджують Така ж ситуація з авто, в основному французький автопром і багато вибирають те, що дешевше. І книги...я ніколи не купувала в такій кількості в Україні, як тут. Цінності трохи інші"...

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Як повідомлялося, раніше голова столичної юстиції Станіслав Куценко дав поради, як українці можуть оформити субсидію без особливих зусиль.

Нагадаємо, що оформити субсидію в Україні тепер можна не виходячи з дому - Styler підготував для своїх читачів покрокову інструкцію.

Раніше ми писали про те, що волонтер Наталя Юсупова розповіла, що в Києві знову борт з пораненими бійцями і закликала небайдужих українців допомогти.

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Відео: РБК-Україна