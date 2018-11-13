Отопительный лайфхак: украинцам рассказали, как сэкономить на "коммуналке"

Фото: Карикатура Георгия Ключника об отоплении

Специалист советует установить на батареи регуляторы, чтобы контролировать потребление в каждом конкретном жилище

Рост тарифов на ЖКУ в Украине побуждает граждан более рационально подходить к вопросу использования энергоресурсов. Специалист дал несколько советов, как можно платить меньше по счетам за коммуналку, передает "Апостроф".

Одним из способов снизить стоимость гарячей воды и отопления для жилого дома является термомодернизация, отметил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. При помощи утепления инженерных коммуникаций и установки регуляторов на батареи вполне можно сэкономить на расходах на три четверти, а в хрущовках даже на 40%.

В то же время, добавил он, перед термомодернизацией необходимо провести энергоаудит.

"Он определит нынешний уровень энергопотребления в доме и перспективы после осуществления комплекса мер", - рассказал эксперт.

Речь идет об утеплении абсолютно всех инженерных коммуникаций, которые связаны с горячей водой и отоплением.

Также Никончук советует установить на батареи регуляторы, чтобы контролировать потребление в каждом конкретном жилище, что позволит существенно сократить расходы украинцев на отопление.

Фото: Отопление (pixabay.com/Goergl)

Отметим, что специалист считает модернизацию в некоторых случаях нецелесообразной - это в первую очередь касается комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда.

Ранее сообщалось, что украинцы готовят свои дома к сезону холодов и ищут способ, чтобы тепло в квартиру не возвращалось в виде колоссальных счетов за отопление. Один из таких - обшивание наружных стен пенопластом. Специалисты проанализировали эффективность утепления в многоэтажках при помощи таких "заплаток" и предупреждают - это не панацея.

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Также мы писали о том, что известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) дала украинцам несколько советов относительно экономии в отопительный сезон.

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Видео: РБК-Украина