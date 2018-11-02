Специалисты предупредили о "подводных камнях" утепления стен в многоэтажках

Фото: коллаж РБК-Украина

Эффективно утеплять только весь дом целиком – с лестничными клетками, подвалами и чердаками

Украинцы готовят свои дома к сезону холодов и ищут способ, чтобы тепло в квартиру не возвращалось в виде колоссальных счетов за отопление. Один из таких - обшивание наружных стен пенопластом. Специалисты проанализировали эффективность утепления в многоэтажках при помощи таких "заплаток" и предупреждают - это не панацея, передает "Сегодня".

Эксперты отметили, что такой способ утепления стен может навредить соседям, а впоследствии – и вашему жилью.

"Если восьмой этаж мы утеплим, у людей на седьмом и на девятом этажах обострится проблема с возникновение грибка. А он со временем распространится и на ваше жилье", – рассказал специалист по энергосбережению Сергей Машкара.

Житель столицы Анатолий Зуборев убежден, что заплаточное утепление неэффективно, так как между стеной и плохим материалом собирается влага и потом образовывается грибок.

Отмечается, что в настоящее время желающих утеплить фасады в Украине становится ощутимо меньше. И дело не только в боязни грибка - есть также и эстетическая составляющая. Пенопластовые плиты портят внешний вид домов (напомним, что в Киеве залепили пенопластом мозаику на хрущевке). Так, даже памятники архитектуры могут стать "жертвой" подобного утепления.

Кстати, есть еще и риски иного рода - некачественно установленное утепление представляет угрозу для прохожих

Машкара напомним, что в прошлом году подобная "шуба" упала с дома буквально на головы горожан.

"За это даже не наказывают жильцов – нет механизма запрета, нет механизма наказания", – отмечает эксперт.

Специалист подчеркнул, что эффективно утеплять только весь дом целиком – с лестничными клетками, подвалами и чердаками.

Напомним, что оформить субсидию в Украине теперь можно не выходя из дома - Styler подготовил для своих читателей пошаговую инструкцию.

Также мы писали о том, что известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) дала украинцам несколько советов относительно экономии в отопительный сезон.

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Видео: РБК-Украина