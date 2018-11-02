Фахівці попередили про "підводні камені" утеплення стін у багатоповерхівках

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Ефективно утеплювати лише весь будинок повністю – зі сходовими клітинами, підвалами та горищами

Українці готують свої будинки до сезону холодів та шукають спосіб, аби тепло в квартиру не поверталося у вигляді величезних рахунків за опалення. Один із таких - обшивання зовнішніх стін пінопластом. Фахівці проаналізували ефективність утеплення в багатоповерхівках за допомогою таких "латочок" і попереджають - це не панацея, передає "Сьогодні".

Експерти зазначили, що такий спосіб утеплення стін може нашкодити сусідам, а згодом – і вашому житлу.

"Якщо восьмий поверх ми утеплимо, у людей на сьомому і дев'ятому поверхах загостриться проблема з виникнення грибка. А він згодом пошириться і на ваше житло", – розповів фахівець з енергозбереження Сергій Машкара.

Житель столиці Анатолій Зуборев переконаний, що заплаточное утеплення неефективно, так як між стіною і поганим матеріалом збирається волога і потім утворюється грибок.

Зазначається, що в даний час бажаючих утеплити фасади в Україні стає відчутно менше. І справа не тільки в боязні грибка - є й естетична складова. Пінопластові плити псують зовнішній вигляд будинків (нагадаємо, що у Києві заліпили пінопластом мозаїку на хрущовці). Так, навіть пам'ятники архітектури можуть стати "жертвою" такого утеплення.

До слова, є ще і ризики іншого роду - неякісно встановлене утеплення представляє загрозу для перехожих

Машкара нагадаємо, що в минулому році подібна "шуба" впала з будинку буквально на голови городян.

"За це навіть не карають мешканців – немає механізму заборони, немає механізму покарання", – зазначає експерт.

Спеціаліст наголосив, що ефективно утеплювати тільки весь будинок повністю – зі сходовими клітинами, підвалами та горищами.

Нагадаємо, що оформити субсидію в Україні тепер можна не виходячи з дому - Styler підготував для своїх читачів покрокову інструкцію.

Також ми писали про те, що відома волонтер Наталя Юсупова (Ветвицька) дала українцям кілька порад щодо економії в опалювальний сезон.

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Відео: РБК-Україна