Відпустка в Європі: які курорти будуть доступні українцям у 2020 році

Які курорти в Європі будуть доступні українцям (Колаж РБК-Україна)

Деякі країни готові відкрити кордони для українських туристів вже в червні-липні

Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу був оголошений у багатьох країнах світу. Кордони були закриті, припинено авіасполучення. Туристичні фірми почали повертати гроші клієнтам, а також спробували перебронювати куплені путівки на більш пізній час. Куди українці зможуть поїхати відпочити, читайте в матеріалі Styler.

Туреччина

Як розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, першою кордону для українців відкриє Туреччина. Авіасполучення з України відновлять з 15 червня, але на цей момент точної дати перших рейсів до Туреччини поки не відомо. Відомо тільки, що Туреччина готова приймати туристів вже з 1 липня.

Греція

Також з 1 липня туристів з України готова приймати Греція. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, Греція готова відкрити свої кордони, але за умови стабільної епідеміологічної ситуації в обох країнах.

Кіпр

Кіпр готується приймати туристів вже в червні, але на цей час є інформація, що відпочивальники повинні будуть надати довідку про відсутність COVID-19. Тест потрібно буде зробити не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Якщо туристи інфікуються на острові, то влада Кіпру готова оплатити відпустку та витрати по лікуванню. Україна на цей момент не входить у список країн з низьким або середнім рівнем зараження COVID-19, тому проходження тесту буде обов'язковим.

Грузія

Туристи зможуть відвідувати Грузію вже з 1 липня та на цей момент переговори про відновлення авіасполучення з цією країною вже проведені. Точних дат поки немає і в Грузії ще роздумують, чи варто ввести обов'язковий документ про проходження тесту для іноземних туристів.

Єгипет

Для внутрішніх туристів курорти Єгипту вже відкрили, але з наповнюваністю не більше, ніж на 25%. У зв'язку з високим попитом, уряд Єгипту готується підняти планку до 50%. За прогнозами туристичних компаній, Єгипет відкриється для українців не раніше середини липня.

Хорватія

З 1 червня в Хорватії дозволений в'їзд з 10 країн ЄС. З 15 червня планують відкрити в'їзд для країн третього світу. Чи готові приймати туристів з України у другій половині червня – невідомо.

Австрія

Кордони в Австрії з 15 червня відкриють для туристів з країн з низьким рівнем зараження. На цей момент у списку Австрії – найближчі сусіди та країни-члени ЄС. Як повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, з Україною можуть відновити авіасполучення вже з 23 червня.

Куди поїхати найближчим часом буде не можна:

Іспанія

Італія

Данія

Хорватія

Чорногорія

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна цікаво та доступно відпочити в Україні.

А також розповідали про те, що експерти назвали місця, в які не варто їхати відпочивати у 2020 році.

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Автор: Анна Шиканова