Отпуск в Европе: какие курорты будут доступны украинцам в 2020 году

Какие курорты в Европе будут доступны украинцам (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые страны готовы открыть границы для украинских туристов уже в июне-июле

Карантин в связи с пандемией коронавируса был объявлен во многих странах мира. Границы были закрыты, авиасообщение прекращено. Туристические фирмы начали возвращать деньги клиентам, а также попытались перебронировать купленные путевки на более позднее время. Куда смогут украинцы поехать отдохнуть, читайте в материале Styler.

Турция

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, первой границы для украинцев откроет Турция. Авиасообщение из Украины возобновят с 15 июня, но на данный момент точной даты первых рейсов в Турцию пока не известно. Известно только, что Турция готова принимать туристов уже с 1 июля.

Греция

Также с 1 июля туристов из Украины готова принимать Греция. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, Греция готова открыть свои границы, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации в обеих странах.

Кипр

Кипр готовится принимать туристов уже в июне, но на данный момент есть информация, что отдыхающие должны будут предоставить справку об отсутствии COVID-19. Тест нужно будет сделать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Если туристы инфицируются на острове, то власти Кипра готовы оплатить отпуск и расходы по лечению. Украина на данный момент не входит в список стран с низким или средним уровнем заражения COVID-19, поэтому прохождение теста будет обязательным.

Грузия

Туристы смогут посещать Грузию уже с 1 июля и на данный момент переговоры о возобновлении авиасообщения с этой страной уже проведены. Точных дат пока нет и в Грузии еще раздумывают, стоит ли ввести обязательный документ о прохождении теста для иностранных туристов.

Египет

Для внутренних туристов курорты Египта уже открыли, но с наполняемостью не более, чем на 25%. В связи с высоким спросом, правительство Египта готовится поднять планку до 50%. По прогнозам туристических компаний, Египет откроется для украинцев не ранее середины июля.

Хорватия

С 1 июня в Хорватию разрешен въезд из 10 стран ЕС. С 15 июня планируют открыть въезд для стран третьего мира. Готовы ли принимать туристов из Украины во второй половине июня – неизвестно.

Австрия

Границы в Австрии с 15 июня откроют для туристов из стран с низким уровнем заражения. На данный момент в списке Австрии – ближайшие соседи и страны-члены ЕС. Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, с Украиной могут возобновить авиасообщение уже с 23 июня.

Куда поехать в ближайшее время будет нельзя:

Испания

Италия

Дания

Хорватия

Черногория

Напомним, ранее мы писали о том, где можно интересно и доступно отдохнуть в Украине.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали места, в которые не стоит ехать отдыхать в 2020 году.

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Автор: Анна Шиканова