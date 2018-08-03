Отруєння шаурмою: українцям пояснили, як розпізнати незаконну торгівлю

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Фахівці не рекомендують купувати їжу в МАФах

Точки з шаурмою в Києві, відвідувачі яких опинилися в лікарні з отруєнням, належать одному власнику, а м'ясо привозив один постачальник. Про це заявили в керівництві столичної Держслужби з питань безпеки продуктів, передає ТСН.

Після масового отруєння покупці все частіше перевіряють ознаки безпеки вуличних продуктів, зокрема наявність санітарних книжок у продавців та документів, що підтверджують походження м'яса та інших інгредієнтів.

Інспектори рекомендують звертати увагу на санітарні умови роботи – наприклад, наявність або відсутність води для миття рук, каналізації тощо.

Поліція на одній з точок виявляє, що у наметі, який годує сотні туристів, дозвіл не в порядку.

"Особа надала тільки копію документа – інформаційного талона. Він є, але в ньому є певні втручання – коректором щось намазано", - розповів офіцер поліції Андрій Савченко.

Продавець знає, що багато киян у різних районах отруїлися шаурмою. Однак він запевнив, що в його наметі ніхто не отруїться.

"У нас все чітко. Ми ж показали папір. На ньому написано, що у нас була санепідемстанція – знімала всі мазки, всю продукцію. Ніякої сальмонели у нас немає", - заявив Аурел.

При цьому торгівлю у МАФі примусово і тимчасово згортають, - для перевірки.

"Встановити, звідки надійшла ця продукція, дату виготовлення, ми не змогли – у зв'язку з тим, що відсутнє маркування виробника на самій продукції", - відзначили фахівці.

За даними Держпродспоживслужби, у Києві діє більше тисяч дрібних точок продажу шаурми, і жодна з них дозволу на свою діяльність не має.

За словами експерта, у малих архітектурних формах неможливо забезпечити належні умови зберігання та продажу товарів.

"Всі заклади, які продають шаурму в МАФах, – вони поза законом. Повинна бути розмежована зона, щоб не перетиналася готова продукція з сировиною. Має бути кілька мийок – для сировини окремо, для посуду окремо. Ці вимоги в МАФах виконати неможливо", - пояснив Олександр Овчаренко.

Відео: Шаурму в Києві продавали без дозволу (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, у Києві кількість госпіталізованих шаурмою зросла до 83.

До речі, Супрун попередила про шкоду шаурми.

Ставлення киян до вуличного фаст-фуду – опитування (відео: STYLER.rbc.ua)