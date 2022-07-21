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Я відвезу мою Русю додому: чоловік Писанки назвав причину смерті актриси

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 20:58
Я відвезу мою Русю додому: чоловік Писанки назвав причину смерті актриси Фото: Руслана Писанка з чоловіком Ігорем (facebook.com/igorisakov)
Автор: Анна Шиканова

Чоловік Руслани Писанки, яка раптово померла 19 липня, перервав мовчання і розповів, яка хвороба її вразила. Ігор Ісаков повідомив, що прощання з актрисою відбудеться в Німеччині, а похорон - у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Ісаков зізнався, що довго не міг змусити себе відкрити соціальні мережі та відповісти на повідомлення друзів.

"Я просто боявся, що у мене не вистачить сліз все це прочитати. Вибачте, кому не відповів. Буду потроху. Дякую. Не знаходжу слів, наскільки я вдячний всім нашим з Русічкою друзям...", - написав Ігор.

У Руслани Писанки був рак

Він повідомив, що у Руслани Писанки був рак і вона дуже боролася з хворобою.

"Знаю, що повинен повідомити, тому: у Русі був рак. На жаль, агресивна форма і трохи запущений. На жаль, імунітет не витримав. Але так, як боролася вона, я б не зміг навіть наполовину", - пояснив чоловік актриси.

Він додав, що Руслану Писанку кремуватимуть. Перше місце прощання - в місті Кайзерслаутерн, Німеччина.

"Час і точне місце буду знати в понеділок, тому повідомлю додатково. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як швидко - буде залежати від швидкості оформлення. Тому місце і час похорону в Києві напишу додатково", - повідомив Ігор Ісаков.

Він подякував усім і зізнався, що зараз він розчавлений, зломлений і знищений.

"Знаю, що це ніколи б не сподобалося моїй дружині, тому намагаюся потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого виразу: "Життя прекрасне". Люблю вас. Вдячний за те, що ви поділяєте цей біль зі мною", - додав чоловік артистки.

Я відвезу мою Русю додому: чоловік Писанки назвав причину смерті актриси

Фото: Руслана Писанка та ігор Ісаков (facebook.com/igorisakov)

Зустрілися у важкий період життя

Руслана Писанка в одному з інтерв'ю розповіла, що познайомилася з чоловіком у 2009 році. Вона тоді залишилася без роботи та ледь зводила кінці з кінцями, жила в боргах і за рахунок своїх батьків-пенсіонерів.

З Ігорем вони познайомилися на сайті знайомств. І на перше побачення вона запізнилася. А через рік пара задумалася про спільне проживання.

Через деякий час зіграли весілля, про яку знали тільки близькі друзі. І інформації в ЗМІ потрапила тільки через кілька місяців.

Я відвезу мою Русю додому: чоловік Писанки назвав причину смерті актриси

Руслана Писанка та ігор Ісаков (facebook.com/igorisakov)

Ігор допоміг Руслані добудувати заміський будинок, де вони потім і оселилися. А ще повністю змінив її звичайне життя. Спільних дітей у них не було, і вони домовилися не переживати з цього приводу. У Ігоря є дорослий син, з яким у Руслани були прекрасні стосунки.

Руслана Писанка померла 17 липня у віці 56 років у Німеччині. Відомо, що незадовго до смерті вона тяжко хворіла. Вона нікому не розповідала про онкологію і будувала плани на майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що смерть Руслани Писанки стала шоком для її друзів і колег.

А ще ми згадували 7 ролей Руслани Писанки, які прославили її на весь світ.

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